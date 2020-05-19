AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"المصريين الأحرار" يستنكر التدخل السافر لميليشيات تركيا في أرض ليبيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:33 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
Advertisements
حسن رضوان
استنكر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، كافة الأعمال الإرهابية والهمجية وانتهاك سيادة الأراضي الليبية من قبل مرتزقة وميليشيات ترعاها دولة تركيا ورجب أردوغان.




وقال الحزب في بيان رسمي له صادر بعدة لغات، إن التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا الشقيقة يستدعي تدخلا حاسما من المجتمع الدولي لوقف تلك المسرحية المشينة التي تعرض مشاهدها بدماء أبرياء.


وأضاف المصريين الأحرار، اننا كحزب سياسي مصري يدعم بقوة إرادة الشعب الليبي الشقيق للحفاظ علي أرضه ووحدة وسلامة واستقرار بلاده، مؤكدا ان موقف مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا جليّا "لا تهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف".


وشدد الحزب علي اصطفاف جموع المواطنين خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة لاتخاذ ما يرونه من تدابير لحماية كافة محددات الأمن القومي المصرى. 


وطالب حزب المصريين الأحرار بضرورة التكاتف العربي والافريقي والاتساق بين الجهود الأممية والدولية لدعم حق ليبيا وشعبها والحفاظ علي أرضها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصريين الأحرار ينعى شهداء قواتنا المسلحة في حادث بئر العبد

ترشيحاتنا

مساعدا وزير الداخلية يصلان موقع حادث الطريق الدائري بالتجمع الخامس

تحرك عاجل من البرلمان لتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمجابهة كورونا

تفتكروا فتحى هيعمل إيه.. محمد مهران يشوق جمهور مسلسل البرنس

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

اشتعال النيران في نخل مستشفى حميات إمبابة بالجيزة

دعاء ليلة القدر قبل الفجر.. اغتنمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان طفلك.. عادات هامة تساعد ابنك على النوم بشكل سريع

طريقة عمل المرقوق باللحم في 15 دقيقة

لـ الحوامل.. أسباب غير متوقعة وراء آلام أسفل الظهر