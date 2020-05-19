"المصريين الأحرار" يستنكر التدخل السافر لميليشيات تركيا في أرض ليبيا

استنكر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، كافة الأعمال الإرهابية والهمجية وانتهاك سيادة الأراضي الليبية من قبل مرتزقة وميليشيات ترعاها دولة تركيا ورجب أردوغان.
وقال الحزب في بيان رسمي له صادر بعدة لغات، إن التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا الشقيقة يستدعي تدخلا حاسما من المجتمع الدولي لوقف تلك المسرحية المشينة التي تعرض مشاهدها بدماء أبرياء.
وأضاف المصريين الأحرار، اننا كحزب سياسي مصري يدعم بقوة إرادة الشعب الليبي الشقيق للحفاظ علي أرضه ووحدة وسلامة واستقرار بلاده، مؤكدا ان موقف مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا جليّا "لا تهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف".
وشدد الحزب علي اصطفاف جموع المواطنين خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة لاتخاذ ما يرونه من تدابير لحماية كافة محددات الأمن القومي المصرى.
وطالب حزب المصريين الأحرار بضرورة التكاتف العربي والافريقي والاتساق بين الجهود الأممية والدولية لدعم حق ليبيا وشعبها والحفاظ علي أرضها.