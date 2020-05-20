سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

تحتار النساء يوميًا في رمضان في أكلات السحور السريعة و الصحية وسهلة الهضم، بعيدًا عن تناول الفول الذي يؤرق أصحاب القولون، لكن يمكنك تجديد سفرتك على السحور بأكلات صحية تقوي المناعة ، لذا نقدم لك سحور سريع وصحي للمناعة ، مكون من البيض على الطريقة التركية، وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية الشهية .
السلطة اليونانية :
بيض على الطريقة التركية
مدة التحضير : 15 دقيقة
الكمية : يكفي لـ 3 أفراد
مكونات بيض على الطريقة التركية :
6 بيضات
طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
بصلة مفرومة ناعمًا
2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة
4 فصوص ثوم
3 ثمرات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل أسود
ورق نعناع طازج
طريقة عمل بيض على الطريقة التركية :
في مقلاة على النار ضعي زيت الزيتون ثم اضيفي البصل و الفلفل وقلبيهم
اضيفي الطماطم و الثوم واستمري في تقليب الخليط حتى تنضج الخضروات
اضيفي الملح على الخليط وقلبيه جيدا
اصنعي 4 فتحات في هذه المكونات ثم اخفقي كل بيضة في كل دائرة
اتركي المقلاة بالبيض على النار لمدة دقائق حتى ينضج البيض
رشي عليها الفلفل الأسود و النعناع للزينة وقدميها ساخنة .
بطاطس بالخضرة :
مكونات بطاطس بالخضرة :
3ثمرات بطاطس
كوب من الخضرة المشكلة - بقدونس وكزبرة وشبت
ملعقة زيت
ملح وفلفل اسود
طريقة عمل بطاطس بالخضرة :
اسلقي البطاطس واهرسيها
ضيفي لها كوب الخضرة الطازجة المقطعة ناعمًا
ضيفي لها الزيت والملح و الفلفل .