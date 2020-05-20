سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

تحتار النساء يوميًا في رمضان في أكلات السحور السريعة و الصحية وسهلة الهضم، بعيدًا عن تناول الفول الذي يؤرق أصحاب القولون، لكن يمكنك تجديد سفرتك على السحور بأكلات صحية تقوي المناعة ، لذا نقدم لك سحور سريع وصحي للمناعة ، مكون من البيض على الطريقة التركية، وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية الشهية .





السلطة اليونانية :





مكونات السلطة اليونانية : ٥٠ جرام زيتون كلاماتا ٢ ثمرة طماطم كبيرة ٣ ثمرات خيار بصلة متوسطة

علبة جبن فيتا نصف كوب زيت زيتون ٣ ملعقة خل بلسميك ملح وفلفل ملعقة كبيرة زعتر

طريقة عمل السلطة اليونانية : في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا

اخلطي الخضروات والزيتون في وعاء عميق

قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة

ثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.



بيض على الطريقة التركية





مدة التحضير : 15 دقيقة

الكمية : يكفي لـ 3 أفراد





مكونات بيض على الطريقة التركية :





6 بيضات

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

بصلة مفرومة ناعمًا

2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة

4 فصوص ثوم

3 ثمرات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

ورق نعناع طازج





طريقة عمل بيض على الطريقة التركية :





في مقلاة على النار ضعي زيت الزيتون ثم اضيفي البصل و الفلفل وقلبيهم





اضيفي الطماطم و الثوم واستمري في تقليب الخليط حتى تنضج الخضروات





اضيفي الملح على الخليط وقلبيه جيدا





اصنعي 4 فتحات في هذه المكونات ثم اخفقي كل بيضة في كل دائرة





اتركي المقلاة بالبيض على النار لمدة دقائق حتى ينضج البيض





رشي عليها الفلفل الأسود و النعناع للزينة وقدميها ساخنة .





بطاطس بالخضرة :





مكونات بطاطس بالخضرة :

3ثمرات بطاطس

كوب من الخضرة المشكلة - بقدونس وكزبرة وشبت

ملعقة زيت

ملح وفلفل اسود





طريقة عمل بطاطس بالخضرة :





اسلقي البطاطس واهرسيها

ضيفي لها كوب الخضرة الطازجة المقطعة ناعمًا

ضيفي لها الزيت والملح و الفلفل .