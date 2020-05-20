جمبسوت جينز.. ستيفاني صليبا بإطلالة ناعمة مع السقا على إنستجرام

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من حلقة اليوم في برنامج اغلب السقا.
وظهرت ستيفاني صليبا بإطلالة كاجول انيقة مع احمد السقا، وحصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
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وظهرت ستيفاني صليبا بإطلالة كاجول انيقة مع احمد السقا، وحصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
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وارتدت ستيفاني صليبا جمبسوت باللون الموف بأكمام طويلة وبأزرار من المنتصف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها بشكل كبير.
وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها الكاجول.
وأكملت ستيفاني صليبا إطلالتها ببضع اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود لتبرز من لون عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف ستيفاني صليبا في ارتداء الإكسسوارات ، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..