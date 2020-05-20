أهلي ولا زمالك.. شوبير يكشف موقف باهرالمحمدي من قطبي الكرة المصرية..فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لا يفكر في التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب وسط الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أن باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي له تجربه غير موفقة مع نادي الزمالك وهو أحد الاسباب في عدم الإنضمام إلي صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية .
وأكد أن المحمدي يقترب من الانضمام إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية في ظل رغبة اللاعب للإنضمام إلي صفوف القلعة الحمراء .
وأشار شوبير إلي ترحيب نادي الإسماعيلي إلي إعارة باهر المحمدي إلي اعارته للعين الاماراتي او سبورتنج براجا البرتغالي ولكن بشرط تمديد تعاقده مع الاسماعيلي لموسم اضافي.
ويرغب مسئولو قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، في التعاقد مع باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية .