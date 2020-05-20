حكاية داليا وأبنائها الثلاثة.. شقيق ضحايا حادث الفطار: سواق النقل دهسهم وهرب.. وجمجمة الأطفال خرجت على الأسفلت

دماء علي الأسفلت وسيارة ملاكي محطمة بالكامل، عجلات القيادة على جانب الطريق، زجاج السيارة محطم بالكامل بركة من الدماء تخرج من السيارة وجمجمة أحدهم تظهر علي الزجاج مهشمة، داخل تلك السيارة ترقد داليا وأطفالها الثلاثة بعد اصطدام سيارة نقل بهم ونقلهم إلى المستشفى .





تفاصيل مأساوية يرويها محمد خطاب شقيق الضحية قائلًا، منذ عدة أيام تلقت شقيقتي داليا اتصالا هاتفيا من أختها الكبرى وأخبرتها خلالها أن تحدد يوما للإفطار معها واتفقا سويا علي الإفطار بصحبة أطفالها وتم تحديد يوم الجمعة الماضي للإفطار معها في شقتها بمنطقة الشروق.





وأضاف محمد خطاب شقيق الضحية، مر يوم تلو الآخر وذهبت شقيقتي بصحبة أبنائها أحمد ١٩ سنة ومهاب وطفلتها ملك التي تبلغ من العمر ١٣ عاما وأثناء ذلك قام أحد الأشخاص بمعاكستها علي طريق السويس وحاول مضايقتها بسيارة نقل كبيرة حتى اصطدمت سيارتها بالحاجز الحديدي وانقلبت السيارة وفر المتهم هاربًا.





وأوضح شقيق الضحية، لحظات قليلة وتصادف مرور أحد الأشخاص وعندما شاهد السيارة وبداخلها شقيقتي وأبناءها علي الفور هرع إليهم وقام بالاتصال بالإسعاف التي حضرت، وتم نقلهم إلي مستشفي المركز الطبي العالمي ومستشفى الشروق العام، وأثناء ذلك تصادف مرور نقيب شرطة على الطريق السويس وتمكن بصحبة عدد من الأشخاص من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في الحادث تم اقتياده إلي قسم شرطة الشروق للتحقيق معه.





وتابع شقيق الضحية، مرت ما يقرب من ساعة علي الحادث هنا تلقيت اتصالا هاتفيا من شقيقتي تخبرني أن داليا لم تحضر حتى الآن لتناول الإفطار كما أخبرتني، حاولنا الاتصال بها ولكن دون جدوى، وبعد مرور دقائق معدودة تلقيت اتصالا هاتفيًا من شخص مجهول يخبرني أنه حصل على رقمي من هاتف شقيقتي وأنها الآن ترقد في المستشفى بصحبة أطفالها نتيجة حادث سير علي طريق السويس وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.





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على الفور هرولنا مسرعين بصحبة والدي والأسرة كلها هنا كانت حالة والدتي صعبة جدا انهارت في الطريق كذا مرة حاولنا إسعافها حتى وصولنا إلى المستشفي.





وأثناء وصولنا إلى المركز الطبي العالمي أخبرونا الأطباء أن الطفلة ملك ترقد في العناية المركزة، وأن حالتها خطرة مصابة بنزيف شديد في المخ ووالدتها بجوارها مصابة بكسر في الضلوع وكسر آخر في القفص الصدري وكدمات شديدة في جسدها، وأخبرنا أيضا الأطباء أنه تم نقل أحمد ومهاب إلى مستشفى الشروق العام.





وتابع قسمنا أنفسنا إلى مجموعتين مكث والدي وشقيقتي داخل المركز الطبي، وذهبت بصحبة زوج شقيقتي إلى مستشفى الشروق العام وأثناء وصولنا أخبرنا الأطباء أنه تم إيداع أحمد ومهاب داخل ثلاجة الموتي، وتبين من التقرير الطبي أن عضم الجمجمة الخاص بهما متهشم بالكامل، قمنا خلالها بإنهاء إجراء تصريح الدفن وتم نقلهما إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة.





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ساعات قليلة وتلقينا اتصالا هاتفيا من المركز الطبي يخبرنا أن حالة دليا سيئة للغاية وأنها دائما في تراجع مستمر، على الفور قمنا بنقلها إلي مستشفى الجوي وتم إيداعها داخل الرعاية المركزة، وفي اليوم الثاني وتحديدا الساعة العاشرة ونصف من يوم السبت توفيت شقيقتي متأثرة بإصابتها في الحادث المأساوي.

وطالب محمد خطاب شقيق الضحية، من النائب العام سرعة البت في القضية وعدم توثيقها واقعة قتل خطأ، مؤكدا أن المتهم ارتكب جريمته عمدا ودهس شقيقتي وأطفالها وفر هاربًا.





بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، على الفور انتقل ضباط قسم شرطة الشروق وتم رفع حطام السيارة الملاكي ونقلهم وهم كلا من داليا خطاب، وابنها أحمد ١٩ عاما وملك ١٣ عاما ومهاب إلي المركز الطبي العالمي ومستشفي الشروق العام.





وبإجراء التحريات تمكن الأهالي بصحبة نقيب شرطة تصادف مروره أثناء تصادم السيارتين، علي الفور تمكنوا من إلقاء القبض علي سائق سيارة النقل وتم اقتياده إلي قسم شرطة الشروق لتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.