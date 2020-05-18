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حوادث

القبض على سائق النقل المتسبب في قتل وإصابة 13 مواطنا بعد دهسه 5 سيارات أعلى الدائري

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:06 م
ضبط
ضبط
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كتب محمد صبرى
ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على سائق النقل المتسببة فى قتل وإصابة 13 شخصا بعد أن دهس ٥ سيارات ملاكى نتيجة للسرعة الزائدة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين.

وكان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا بوقوع تصادم مروع أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، وتحركت أجهزة الأمن المختلفة وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة وفاة شخصين وإصابة ١١ آخرين بجروح متفرقة تم نقلهم الى العديد من المستشفيات.

كما تبين أن سائق سيارة نقل بمقطورة اختلت عجلة القيادة فى يديه نتيجة للسرعة الزائدة قبل الإفطار، ليدهس ٥ سيارات ملاكى كانوا يسيرون أعلى الطريق الدائرى اتجاه الجيزة.

وضبط السائق، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

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