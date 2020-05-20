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محافظات

لاسترداد حق الشعب.. لجنة تقنين الأراضي تواصل معايناتها لوضع تسعيرة بأسيوط

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:46 ص
لجنة تقنين الأراضي
لجنة تقنين الأراضي
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إيهاب عمر
أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته بتكثيف أعمال المتابعات والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها ضمن منظومة التقنين واسترداد حق الشعب للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة مشددًا على الإسراع في منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظًا على أملاك الدولة .

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وأكد محافظ أسيوط على قيام اللجنة بجولات ميدانية بجميع قرى ومراكز المحافظة لمراجعة أسعار الأراضي والتي تم تشكيلها برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات للوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين مؤكدًا على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية.

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد بعض المعاينات على الطبيعة للأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها حيث تم معاينة بعض الأراضي أملاك الدولة بمناطق بقرى مركز منفلوط بمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركز وممثلي الضرائب العقارية بكل مركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

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