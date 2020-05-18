محافظ أسيوط يحتوي أزمة انقلاب مقطورة فوسفات على كوبرى الواسطى..شاهد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال احتواء أزمة انقلاب عربة مقطورة محملة بخام الفوسفات أعلى منتصف كوبرى الواسطى العلوى على النيل نتيجة اختلال توازنها ورفع كامل حمولة الفوسفات قبل سقوطها في النيل وتسيير حركة المرور بالمنطقة دون أية خسائر بشرية.





كان محافظ أسيوط قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بإنقلاب مقطورة محملة بالفوسفات قادمة من محافظة الوادي الجديد أعلى منتصف كوبرى الواسطى العلوى على النيل بمركز الفتح ووجود إعاقة مرورية وعلى الفور تم توجيه الإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع والحماية المدنية والنجدة والمرور لمكان الحادث والبدء في تفريغ المقطورة من حمولتها ورفعها تجنبًا لسقوطها في المياه.





وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث للوقوف على رفع المقطورة وتسيير حركة المرور واحتواء الأزمة والاطمئنان على رفع كافة حمولة الفوسفات والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة والعرض عل النيابة العامة.





رافقه في موقع الحدث عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع وقوات الحماية المدنية والمرور بأسيوط ومسئولي الجهات التنفيذية.



