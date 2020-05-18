بسبب سوء الأحوال الجوية.. اندلاع حرائق في 5 قرى بمركز ديروط

اندلعت مساء اليوم الاثنين 5 حرائق متفرقة بقرى مركز ديروط نتيجة تعرض المركز إلى رياح شديدة وارتفاع شديد في درجات الحرارة وتسببت الحرائق في نفوق عدد من رؤوس الماشية .





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط 5 إخطارات متفرقة من شرطة النجدة بنشوب حرائق بقرى صنبو وديروط الشريف والكوديا وجرف سرحان وبويط بسبب سرعت الرياح وارتفاع درجات الحرارة أسفرت عن نفوق عدد من رؤوس الماشية دون وقوع خسائر بشرية .





انتقلت على الفور سيارات الإطفاء والدفاع المدني وتمكنت السيطرة على الحرائق وإخمادها قبل أن تمتد إلى منازل أخرى.





قال حسام مهران رئيس مركز مدينة ديروط انه فور ورود بلاغات الحرائق وصلت على الفور سيارات الدفاع المدني مدعومة بسيارات إطفاء من مدينة أسيوط وتمكنت من إخماد الحرائق ، مشيرا إلى احتراق 3 منازل و8 أحواش ماشية بقرية صنبو مما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية دون وقوع خسائر بشرية





وأضاف مهران أن الحرائق التي اندلعت في قرى ديروط الشريف والكوديا وجرف سرحان وبويط لم تسفر عن خسائر نتيجة سرعة السيطرة عليها .





وأشار مهران أن سرعة الرياح تسببت في سقوط عدد من أسلاك الكهرباء والأشجار والنخيل على الطريق مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق وتم العمل على إصلاح أسلاك الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي ورفع الأشجار والنخيل من الطرق وإعادة حركة المرور عليها .



