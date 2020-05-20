البحرية الإيرانية تتحدى أمريكا وتواصل أنشطتها في الخليج العربي

أعلنت إيران تحديها للولايات المتحدة والتحذيرات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراءات دفاعية ضد أي محاولة من سفن حربية إيرانية بالاقتراب من السفن الأمريكية في الخليج العربي.
وقال مسؤول عسكري كبير لوكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن البحرية الإيرانية ستواصل مهامها المعتادة في الخليج العربي وبحر عمان على الرغم من تحذير عسكري أمريكي جديد من الإجراءات الدفاعية إذا اقتربت السفن الحربية الأمريكية من قبل السفن المسلحة على مسافة 100 متر.
وصدرت التوجيهات المعنية يوم الثلاثاء من قبل البحرية الأمريكية ، التي أشارت إلى ضرورة تعزيز السلامة وتقليل الغموض وتقليل فرص سوء التقدير بسبب "الأحداث الأخيرة".
وأصدرت البحرية الأمريكية تحذيرًا ملاحيًا، حيث وجهت تعليمات للسفن في الخليج العربي وبحر العرب بالاحتفاظ بمسافة 100 متر على الأقل من السفن الحربية الأمريكية، وإلا فسيُنظر إليها على أنها تهديد.
وخلال الشهر الماضي، أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير كل الزوارق الحربية الإيرانية التي أبحرت بالقرب من السفن الحربية الأمريكية.
جاء هذا الأمر في أعقاب حادث في الخليج العربي حيث أبحرت فيه العديد من زوارق الدورية التي يشغلها فيلق الحرس الثوري ذهابًا وإيابًا عبر مسارات العديد من السفن الأمريكية عندما كانوا يقومون بالتدريبات على بعد أميال قليلة من المياه الإيرانية.
وأدانت إيران هذه الخطوة قائلة إنها تقوض الأمن في المنطقة وحذرت الولايات المتحدة من الاستعداد لأي تحركات عسكرية.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران في أوائل يناير، وكانت عالية منذ أن تم القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، في هجوم استهدف قرب مطار بغداد الدولي.
وردا على ذلك، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على قاعدتين أمريكيتين في بغداد في 8 يناير.