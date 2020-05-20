البحرية الإيرانية تتحدى أمريكا وتواصل أنشطتها في الخليج العربي

من قبل السفن المسلحة على مسافة 100 متر.

ستواصل مهامها المعتادة في الخليج العربي وبحر عمان على الرغم من تحذير عسكري أمريكي جديد من الإجراءات الدفاعية إذا اقتربت

وصدرت التوجيهات المعنية يوم الثلاثاء من قبل البحرية الأمريكية ، التي أشارت إلى ضرورة تعزيز السلامة وتقليل الغموض وتقليل فرص سوء التقدير بسبب "الأحداث الأخيرة".





وأصدرت البحرية الأمريكية تحذيرًا ملاحيًا، حيث وجهت تعليمات للسفن في الخليج العربي وبحر العرب بالاحتفاظ بمسافة 100 متر على الأقل من السفن الحربية الأمريكية، وإلا فسيُنظر إليها على أنها تهديد.

وخلال الشهر الماضي، أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير كل الزوارق الحربية الإيرانية التي أبحرت بالقرب من السفن الحربية الأمريكية.





اقرأ أيضا | إيران تستدعي سفير سويسرا لتحذره من اعتراض أمريكا لشحنات النفط لفنزويلا





جاء هذا الأمر في أعقاب حادث في الخليج العربي حيث أبحرت فيه العديد من زوارق الدورية التي يشغلها فيلق الحرس الثوري ذهابًا وإيابًا عبر مسارات العديد من السفن الأمريكية عندما كانوا يقومون بالتدريبات على بعد أميال قليلة من المياه الإيرانية.





وأدانت إيران هذه الخطوة قائلة إنها تقوض الأمن في المنطقة وحذرت الولايات المتحدة من الاستعداد لأي تحركات عسكرية.





اقرأ أيضا | لحظة إصابة البارجة الإيرانية بنيران صديقة في خليج عمان ..فيديو





وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران في أوائل يناير، وكانت عالية منذ أن تم القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، في هجوم استهدف قرب مطار بغداد الدولي.





وردا على ذلك، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على قاعدتين أمريكيتين في بغداد في 8 يناير.