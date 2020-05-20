ما حكم الاعتكاف في المنزل؟ عضو الأزهر العالمي للفتوى يرد.. فيديو

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الإعتكاف في المنزل؟





وأجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن الاعتكاف سنة واظب عليها النبي في رمضان وليس فرضًا.





وأشار إلى أن مكان الاعتكاف على الراجح من أقوال جمهور الفقهاء على أن النبي اعتكف في المسجد وبالتالي لا يجوز الاعتكاف في المنزل لأنه لم يرد عن النبي.





وتابع: علينا أن نضع في الاعتبار أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وبناءا عليه استنبط السلف الصالح ان المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغ من عمله.





وأضاف، أن النبي في غزوة من الغزوات، قال لأصحابه "إن أقواما بالمدينة ما نزلتم منزلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر" فمن كانت نيته خالصة في الإعتكاف فإنه ينال أجر الاعتكاف طالما أن نيته موجودة لو لم يكن هناك عذر للاعتكاف.





ونصح الشيخ عبد القادر الطويل، إلى عمل يساوي أجر الإعتكاف ويزيد، منوها أن النبي قال في حديثه الشريف" من سعى في حاجة أخيه كان له أفضل من اعتكاف شهر".





يذكر أن موقع صدى البلد، ينشر يوميا في شهر رمضان، حلقة من برنامج "فتاوى" بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.