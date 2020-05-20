الأهلي يجدد تعاقد سعيد سمير لـ أربع مواسم

أنهت إدارة الأهلي إجراءات تجديد تعاقد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول بعد أن بات لاعبًا حرًا منذ أن تم رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي.

وكشف مصدر أن سعد الدين سمير تم رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي بسبب إصابته وإجرائه جراحة في وتر أكيلس وتم قيد محمود عبدالمنعم كهربا بديلًا له الذي تم التعاقد معه وقتها مما تسبب أن يكون سعد سمير لاعبًا حرًا.

وقال المصدر إنه بالرغم من أن سعد سمير كان لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع لأي نادي لكنه لم يفعل ذلك خاصة أنه احد أبناء النادي الذي تربي بين جدرانه .

وأضاف أن سعد سمير حضر للنادي ووقع علي عقود تجديد تعاقده علي بياض ودون أن يناقش أي تفاصيل مالية او مدة العقد.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد ذكر في وقت سابق أن سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيلس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك.

وأضاف أن سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادي إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلي.