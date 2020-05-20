مستقبل وطن بأسوان يوزع كميات من الشنط الرمضانية على أهالى كوم أمبو و دراو

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شاذلى عبد الفتاح



ويأتى تنفيذ ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى إنطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

ومن جانبه صرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بأسوان أن هذه المبادرة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك فى مختلف قرى ومراكز المحافظة.



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وقال النائب حسن سيد خليل بأن هذه الفعالية تعد هى الفعالية الأكبر والأقوى خلال الشهر الفضيل خاصة وأنها تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر المباركة .

وأضاف بأن الفاعلية شملت توزيع المواد الغذائية على أهالى مركز دراو داخل قرى الجعافرة والغابة والقفطية والكلاحين والنجوع التابعة لها والعزب والكفور بدائرة المركز .

ومن جانبه أضاف خالد رضوان أمين مستقبل وطن بكوم أمبو بأنه تم توزيع هذه الشنط الرمضانية أيضًا على عدد كبير من القرى والنجوع والكفور بمركز كوم أمبو وسوف تستمر حتى نهاية الشهر المبارك وحتى بعد إنتهائه تأكيدًا على تمسكنًا بتوفير الحياة الكريمة لأبناء وطننا وتحقيقا لهدف المبادرة .



قامت أمانة حزب مستقبل وطن بأسوان بتوزيع عددًا كبيرًا من الشنط الرمضانية والمواد الغذائية على أهالى قرى ونجوع وكفور مركزى كوم أمبو ودراو .ومن جانبه صرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بأسوان أن هذه المبادرة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك فى مختلف قرى ومراكز المحافظة.واقرأ أيضًا:ومن جانبه أضاف خالد رضوان أمين مستقبل وطن بكوم أمبو بأنه تم توزيع هذه الشنط الرمضانية أيضًا على عدد كبير من القرى والنجوع والكفور بمركز كوم أمبو وسوف تستمر حتى نهاية الشهر المبارك وحتى بعد إنتهائه تأكيدًا على تمسكنًا بتوفير الحياة الكريمة لأبناء وطننا وتحقيقا لهدف المبادرة .

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