أمين حزب مستقبل وطن بأسوان يشارك فى مبادرة "افطارك معاك "علي الطرق .. صور

يواصل حزب مستقبل وطن بأسوان مسيرته الوطنية داخل مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان لتلبية المطالب الجماهيرية المختلفة.





وفى هذا الإطار شارك النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسوان لتوزيع وجبات إفطار رمضان للسائقين والركاب على الطريق الصحراوى بإدفو .





ويأتى ذلك فى إطار مبادرة " إفطارك معاك " التى يتم تنظيمها إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب .





وقال النائب حسن سيد خليل بأن مبادرة " إفطارك معاك " تشهد توزيع وجبات غذائية للصائمين على الطريق السريعة الصحراوية والزراعية قبل أذان المغرب طوال رمضان الكريم .





وتابع حسن سيد خليل بأن هذه المبادرة تشهد مشاركة فعالة من شباب الحزب الذى يتطوع بتوزيع هذه الوجبات يوميًا على الصائمين .

وأوضح العضو البرلمانى بأن هذه المبادرة تأتى فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات المجتمعية لتلبية إحتياجات المواطنين طوال شهر رمضان الكريم.

اقرأ أيضًا:

توزيع وجبات غذائية على الصائمين بالطرق السريعة بإدفو.. صور



