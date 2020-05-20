صحة البرلمان: فرض غرامة 4000 جنيه على مخالفي ارتداء الكمامة بالنقل العام رادعة

قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن قرار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بفرض غرامة 4000 جنيه على المخالفين لإرتداء

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى حالة عدم وجود حظر كامل فى البلاد ، فلابد أن نمنع التكدس فى البلاد ، وبالتالى فكان لابد من توقيع غرامات على المخالفين لقرارات الحكومة بحيث تتماشى مع هذا الجرم.

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وكان قد كشف اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن إجراءات الهيئة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكد اللواء رزق على، في تصريحات صحفية، أنه سيتم منع أي شخص لا يرتدي كمامة من صعود أتوبيسات الهيئة حفاظا على صحة العاملين والركاب من فيروس كورونا.





وشدد على تطبيق الغرامة المقررة من الحكومة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة وهي "4 آلاف جنيه"، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات.





وكشف عن إجراء عمليات التعقيم بجميع جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، كما يتم الكشف الحراري على السائقين والمحصلين قبل صعود السيارات يوميا من خلال ٢٥ جهاز كاشف حراريا، كما يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين.

وقال إنه تم توفير 50 جهازا للرش والتعقيم وكلور كافٍ للتعقيم في المحطات والجراجات والسيارات.