AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جمال السعيد: حظر دخول منشآت جامعة بنها بدون كمامة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:58 م
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارا بحظر دخول أي فرد من منسوبي جامعة بنها أو من خارجها لأي من منشآت الجامعة الإدارة والكليات والمستشفيات الجامعية أو أي وحدة أخري من وحدات الجامعة دون ارتداء الكمامة.



وقال رئيس جامعة بنها فى بيان له اليوم إن القرار يأتى فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. 


وأكد السعيد على إدارات الأمن والشئون الادارية تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.


وشدد رئيس جامعة بنها على اتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأشار الى انه تم ايضا توفير وسائل الحماية الشخصية" PPE " للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية التى تضمن عدم انتقال العدوى لهم وذلك بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على خطة جامعة بنها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. صور

جامعة بنها: يجب تحقيق الانضباط وعدم الإخلال بكامل الأجر المستحق للموظف

لجنة لمراجعة ضوابط الامتحانات.. مجلس عمداء جامعة بنها يؤكد حرصه على مصلحة الطلاب ومستقبلهم

مستشفى بنها الجامعي: اقتصار الاستقبال على حالات الحوادث والطوارئ

جامعة بنها تكرم فريق عمل تصميم وتنفيذ أول بوابة للتعقيم الإلكترونى بالمستشفيات..صور

فيها حاجة حلوة .. "بسمة أمل" مبادرة طلاب جامعة بنها لتصنيع بدل العزل والكمامات للأطقم الطبية .. توفير 35000 كمامة و 1500 بدلة واقية لمواجهة كورونا ..صور

ترشيحاتنا

دراسة جديدة: فيروس كورونا لم يظهر في الصين أواخر ديسمبر الماضي

أدعية مستجابة في ليلة القدر 27 رمضان

مرتضى منصور ردا على ممدوح عباس : لا نريد سماع صوتك ولا رؤية وجهك

كريم فهمي: ضد اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت

وفاة سيدنا موسى .. على جمعة يوضح أسرار قبض ملك الموت روحه

بعد ظهوره فى الاختيار.. خالد دبابة استشهد بعد زواجه بشهور ولم ير ابنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك