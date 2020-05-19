جمال السعيد: حظر دخول منشآت جامعة بنها بدون كمامة

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارا بحظر دخول أي فرد من منسوبي جامعة بنها أو من خارجها لأي من منشآت الجامعة الإدارة والكليات والمستشفيات الجامعية أو أي وحدة أخري من وحدات الجامعة دون ارتداء الكمامة.













وقال رئيس جامعة بنها فى بيان له اليوم إن القرار يأتى فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.









وأكد السعيد على إدارات الأمن والشئون الادارية تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.









وشدد رئيس جامعة بنها على اتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأشار الى انه تم ايضا توفير وسائل الحماية الشخصية" PPE " للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية التى تضمن عدم انتقال العدوى لهم وذلك بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.