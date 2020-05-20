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رياضة

رمضان صبحي يتحدث عن أبرز لحظة في مسيرته وعن فريقه المفضل وجماهير الأهلي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:29 م
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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ياسمين تيسير
أكد رمضان صبحي نجم فريق الاهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي أن أبرز لحظات مؤثرة خلال مسيرته الكرويه هو لحظة تتويج المنتخب الاوليمبي بـ كاس الامم الافريقية تحت 23 عاما.

وأضاف رمضان صبحي في فيديو بثه الحساب الرسمي لـ نادي الشارقة للصحافة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن هدفه منذ بدء البطولة هو التتويج بها من أجل اسعاد الجماهير المصرية. 


وتابع رمضان صبحي أنه كان يتمنى ان يخلق ذكرى تسعده في مسيرته الكروية.

اما بشأن غياب الجماهير المصرية عن الملاعب فأكد أن وجود الجماهير يزيد من اصرار اللاعبين على الفوز مشددا على ان وجود الجماهير يجعل اللاعبين يقدمون افضل من مستواهم بـ مليون مرة. 

وأضاف أن جمهور الاهلي مختلف تماما عن اي جمهور اخر وانه لعب في الدوري الانجليزي وشاهد الجماهير هناك لكن الأمر مختلف تماما عن الجماهير المصرية.

وأكمل انه يتمنى عودة الجماهير لـ الملاعب المصرية قائلا " المباريات ملهاش طعم من غيرهم".

واختتم مؤكدا انه يشجع فريق ريال مدريد الاسباني اضافة لـ ارسنال وفي الوقت الحالي ليفربول في ظل احتراف محمد صلاح به.
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