أحمد سعد يعلن الانتهاء من رباعيات مسلسل البرنس





شارك الفنان احمد سعد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وكتب احمد سعد معلقًا على الصورة :" النهارده كانت اخر رباعية ليا في المسلسل بس لسة مكمل معاكوا بصوتى في التترات يارب تكون كل الاغاني عجبتكم ومستنى معاكوا رضوان ياخد حقه شكرا كل ابطال المسلسل شكرا محمد سامى شكرا محمد رمضان شكرا هيثم نبيل "









مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎





تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.‎



