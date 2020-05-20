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تجربة قاسية والمرض سريع الانتشار.. النائبة شيرين فراج تعلق على تعافيها وابنيها من فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:17 م
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
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محمود محسن
أكدت النائبة شيرين فراج، أنها بمجرد شعورها بإرتفاع فى درجة حرارة جسمها توجهت لأتباع الإجراءات الوقائية والطبية، وأجرى لها مسحة تبين بعدها أنها إيجابية وخضعت للعلاج.  

وأضافت فراج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية انها تتقدم بالشكر لكل من وقف بجانبها ودعمها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وتابعت النائبة البرلمانية أنها أصابت ابنائها الأثنين، مؤكدة انها نقلت لهم المرض لانه سريع الإنتشار.

وأشارت شيرين فراج إلى أنها تلقت رعاية جيدة وتتوجهت بالشكر للأطقم الطبية قائلة أنقذوا حياتى.. الموضوع صعب جدًا..مريت بتجربة قاسية جدًا..حب الناس لى دعمنى".  

وقالت النائبة البرلمانية  أنها شفيت وأبنائها من الفيروس وخرجوا من مستشفى العزل، ولكنهم مازالوا يتلقون العلاج اللازم‎
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