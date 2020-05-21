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برلمان

بعد مطالب بفتحها.. البرلمان يحدد شرطين لعودة المقاهي والكافيهات

الخميس 21/مايو/2020 - 06:41 ص
مقاهي
مقاهي
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أحمد أيمن
قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إعادة فتح المقاهي والكافيهات والسينما وغيرها من الأماكن الترفيهية مرهون بأمرين هما وعي المصريين، وقلة أعداد المصابين، مؤكدة صعوبة فتح المنشآت السابقة لعدم توافر الأمرين السالف ذكرهما في الفترة الحالية.

وأوضحت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر في الفترة الحالية في قمة منحنى تفشي فيروس كورونا، بدليل زيادة أعداد الإصابات والوفيات، الأمر الذي يستدعي الحذر والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس ومنها منع التجمعات وتفعيل التباعد الاجتماعي، فضلا عن ارتداء الكمامات.


وفي هذا السياق، أيدت عضو لجنة الصحة، تعديل قانون الأمراض المعدية وتخصيص غرامة 5 آلاف جنيه للممتنعين عن ارتداء الكمامة خلال فترة التعايش التي أعلنت عنها الحكومة ومن المقرر تطبيقها منتصف يونيو المقبل.

وشددت النائبة على أنه لا يمكن التوقع بموعد انتهاء فرض حظر التجول وعودة الحياة لكامل طبيعتها في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي لا يمكن التوقع بانتهائه هو الآخر.

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