بعد مطالب بفتحها.. البرلمان يحدد شرطين لعودة المقاهي والكافيهات

قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إعادة

والكافيهات والسينما وغيرها من الأماكن الترفيهية مرهون بأمرين هما وعي المصريين، وقلة أعداد المصابين، مؤكدة صعوبة فتح المنشآت السابقة لعدم توافر الأمرين السالف ذكرهما في الفترة الحالية.