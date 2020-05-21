أخبار الفن | رسالة حزينة من مخرج الاختيار لأهالي الشهداء.. محمد رمضان حديث السوشيال ميديا بسبب ابنته

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.



حرص المخرج بيتر ميمي على توجيه رسالة مؤثرة عبر صفحته بموقع فيس بوك لأهالى أبطال ملحمة البرث ضمن أحداث مسلسل الاختيار.





نشرت الفنانه هنا الزاهد مقطع فيديو لها غبر خاصية الاستوي من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وقع الفنان محمد رمضان في أزمة خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديو لها وهو يتحدث عن الرئيس الراحل صدام حسين، وهو يرسل تحية للشعب العراقي الشقيق.





نشرت الفنانة نسرين أمين صورة من إعلان أهل مصر للحروق وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.









شهد مسلسل البرنس فى الحلقة 27 لقاء رضوان البرنس وابنته لأول مرة منذ خروجه من السجن، ليجدها عند الاسطى محمود وزوجته بعد أن وجدوها بالموقف قبل خمس سنوات.