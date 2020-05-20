أظن كده وصلت.. هنا الزاهد ترد علي منتقدى قص شعرها بمفاجأة

نشرت الفنانه هنا الزاهد مقطع فيديو لها غبر خاصية الاستوي من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وظهرت هنا الزاهد في مقطع الفيديو بشعرها الطبيعي وبجوارها باروكة التي كانت اثارت جدلا بها عبر السوشيال ميديا ، وعلقت قائله : اظن كده وصلت .
وكانت أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل من خلال ظهورها بلوك جديد مرتدية باروكة بطول شعر متوسط باللون الأسود وبه بعض الخصلات باللون الأشقر.
يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومن بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.