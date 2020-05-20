أظن كده وصلت.. هنا الزاهد ترد علي منتقدى قص شعرها بمفاجأة

وكانت أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل من خلال ظهورها بلوك جديد مرتدية باروكة بطول شعر متوسط باللون الأسود وبه بعض الخصلات باللون الأشقر.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومن بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.