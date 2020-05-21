زحام شديد على المطاعم البريطانية في أول أيام عملها

شهدت مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة عالميا، زحاما شديدا أمام فروعها في المملكة المتحدة، بعدما فتحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أبوابها من جديد أمس، ومن المتوقع أن تظل هذه الأعداد في تزايد الفترة المقبلة.





ووفقًا لصحيفة "ميرور"، البريطانية، فقد اصطفت السيارات في طوابير طويلة في انتظار الدخول إلى المطاعم، على الرغم من إعلانها خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل في وقت سابق.





وكان هذه المطاعم أُغلقت منذ شهر مارس الماضي، بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ولكن أُعيد فتحها ضمن خطة تخفيف الحظر في بريطانيا التي ستنفذ الشهر الجاري.





وأعلنت العديد من مطاعم الوجبات السريعة، مواعيد العمل الجديدة من الساعة 12 ظهرا حتى 10 مساءً، ويمكن طلب الوجبات وتوصيلها إلى المنزل أو مكان العمل.





وعبرت إدارة مطاعم الوجبات السريعة عن سعادتها بهذا الزحام، معتبرة أنه دليل على نجاحهم وافتقاد الجمهور لمذاق الوجبات من إعدادهم، وعادت مطاعم الوجبات السريعة إلى العمل متخذة تدابير السلامة كمعدات الوقاية الشخصية، والنظافة باستمرار، وإمكانية التوصيل من دون لمس.