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تعليم

تعرف على أنشطة وحدة Entrepreneurship Unit بمركز الابتكار والريادة

الخميس 21/مايو/2020 - 07:26 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلن الصفحة الرسمية لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، دور وحدة  Entrepreneurship Unit في مركز الابتكار التي  تهدف إلى تزويد رواد الأعمال الشباب وأصحاب الأفكار المبدعة بالمعرفة اللازمة والمهارات المطلوبة للمساعدة في إعدادهم لمواجهة السوق بمشاريع ناجحة.

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وأوضحت الصفحة في منشورها بوضع لينك الوحدة ومن خلال هذا الرابط يمكن الدخول إليه لمعرفة كافة ihub.asu.edu.eg/programs

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الجدير بالذكر قام  مركز الابتكار وريادة الأعمال في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، قام "بيت التصميم - Design House"، وهو أحد إدارات مركز الابتكار التى تعنى بتصميم وتنفيذ الأجهزة الصناعية الحديثة، بالعديد من الجهود التي تهدف إلى تصميم وسائل وأدوات لحماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفي وزائري جامعة عين شمس، كما شمل هدف بيت التصميم ايضًا تنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.

وتم  تصميم وتنفيذ "بوابات التعقيم - Sanitization Tunnels" بالتعاون مع شركة Simplex CNC وهي أحد الشركات الرائدة التي نفخر بدعمها كأحد الشركات المصرية الناشئة التي قام مركز الإبتكار وريادة الأعمال بدعمها عبر سنوات
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