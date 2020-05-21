شاهد.. أعمال رش وتعقيم الشوارع في القناطر الخيرية لمنع تفشي الوباء

قاد المسؤولون بحي القناطر الخيرية في القليوبية، أعمال رش وتعقيم جميع أنحاء الحي بالكلور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولتطهير جميع الأسطح.





وأرسل الحي سيارات مجهزة خصيصًا للتعقيم برفقة أخصائيين متدربين للقيام بذلك على أكمل وجه، والتزم أهالي حي القناطر الخيرية بالمكوث في منازلهم خلال عملية التعقيم والتطهير.





وقام المتخصصون برش الشوارع وأمام جميع منازل حي القناطر وأمام جميع المحلات لمنع انتشار الفيروس في المنطقة.





ورصدت عدسة "صدي البلد" العاملين وهم يقومون بعملية الرش بالكلور للتعقيم والتطهير من فيروس كورونا.





وتقوم الدولة بمحاولة القضاء على فيروس كورونا من خلال بذل الكثير من المجهودات ووضع الخطط اللازمة والإجراءات اللازمة للحد من انتشارة ومنع إصابة المواطنين.