اتحاد الكرة يخطر الحكام بالاستعداد تحسبا لعودة الدورى





كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أنه سيتم النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، فيما أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة التدريبات بشكل جزئى خلال الشهر القادم.







وأخطرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، القائمين بأعمال لجنة الحكام، بضرورة تكثيف التواصل مع قضاة الملاعب وتجهيز العناصر التحكيمية تحسبا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز فى الأيام القادمة.





وقامت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بصرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه.





جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام، وتعد المرة الأولى التي يكون فيها رصيد مستحقات الحكام لدى اتحاد كرة القدم صفرا.