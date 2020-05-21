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فيديوجراف | حقيقة وضع وزيرة الصحة في العزل الصحي

الخميس 21/مايو/2020 - 03:39 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
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محمد غالي - إعداد: ايمان عبد اللطيف

جدل أثير على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن عزل وزيرة الصحة في منزلها لاشتباه إصابتها بفيروس كورونا.

 

أعلنت "الصحة" توسيع نطاق فحوص فيروس كورونا المستجد وجميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد وإتاحة الفحص للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.


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ولمزيد من التفاصيل حول حقيقة وضع وزيرة الصحة في العزل، شاهد الفيديوجراف التالى:

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