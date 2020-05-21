حملات العيد.. ضبط ٩٠ طربة حشيش قبل بيعها بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 90 طربة من مخدر الحشيش.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبطه بمحيط مسكنه وبحوزته 90 طربة من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما ومبلغ مالى.





بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 750000 جنيه تقريبًا.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.