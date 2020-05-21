وزير التعليم العالي: انحسار إصابات كورونا فى مصر يوليو المقبل.. 4.8% نسبة الوفيات بالفيروس حتى الآن.. و28 مايو نقطة انعطاف المنحنى التصاعدي

وزير التعليم العالى:

الرئيس السيسي يتابع مستجدات كورونا يوميا.. ونسبة الوفاة قليلة مقارنة بالإصابات

وضعنا آمن.. وتسجيل ألف إصابة يوميًا بكورونا أمر طبيعي

لا يجب الرهان على قوة المنظومة الصحية في مواجهة الوباء





قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن معدل نمو فيروس كورونا فى الفترة من 30 مارس وحتى 15 أبريل حوالى 10%، بينما فى الفترة من 15 أبريل وحتى 20 مايو يتراوح المعدل التنموى بين 10 و15% ، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن نسمع ونسجل إصابات تتراوح ما بين 500 وألف كل يوم.









وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، على هامش افتتاح الرئيس لمشروع بشاير الخير 3، أن النسبة المئوية لمعدل التغير النمو اليومى ما بين 3 و5% ولذلك فإن الوضع آمن.









وتابع: " نستطيع من خلال التنبؤ المستقبلى توقع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والنمو اليومي ما زال فى المعدلات الآمنة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعات عمل لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وأوضح أنه يتم رصد تحركات المواطنين لاتخاذ قرار ومنع وجود تجمعات بين المواطينين للحد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ما يتم رصده من قبل اللجان المختلفة مبنى على قواعد علمية.









و أكد أكد وزير التعليم العالي أن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة كورونا بتنسيق كامل بين جميع أجهزتها ويتم استخدام علوم تحليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي فى متابعة انتشار الفيروس







ولفت إلى أنه يتم تحليل واقع الإصابات اليومية لفيروس كورونا ومن خلاله يمكن التنبؤ بالحالات المتوقعة وحجم الانتشار مع قياس النسبة المئوية للنمو فى كل حالة، وذلك حتى نصل إلى النقطة التي يمكن عندها الحديث عن نهاية الوباء فى مصر.









وذكر أن الأبحاث كشفت أن حامل فيروس كورونا يمكن أن يعدي ثلاثة أشخاص على الأقل، لافتا إلى أن ما يتم رصده وإصداره من الحكومة حول تطورات الفيروس مبني على قواعد علمية بحتة.





وأكد أن أى زيادة فى أرقام المصابين تكون متوقعة قبلها بعدة أسابيع، كاشفا أن التوقعات أن تصل مصر إلى 20 ألف مصاب قبل نهاية مايو.







قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن تحليل البيانات يعتمد عن طريق التنبؤ المستقبلي الخاص بمعدلات الإصابة بـ فيروس كورونا ، لافتا إلى هناك نقطة الانعطاف التى عندما نصل إليها تقل حالات الإصابة بكورونا أو تختفى تماما.









وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بمشروع " بشاير الخير ٣ " بمدينة الإسكندرية، أنه لابد ألا نقلق على الإطلاق من تسجيل 500 إلى 1000 حالة إصابة يوميا بفيروس كورونا لأنه ليس مقياسا على الإطلاق على زيادة معدلات انتشار الفيروس، خاصة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر .















وأكد وزير التعليم العالي أن أرقام الوفيات بفيروس كورونا التى يتم إعلانها بشكل يومي دقيقة جدا ويمكن القياس على أساسها، لافتا إلى أن نسبة الوفيات تمثل أقل من 4.8% من نسبة الإصابات.

















وقال إن هناك 2000 مصاب فقط من أصل 14 ألفا محتجزين داخل مستشفيات العزل، ما يعني أن هناك أكثر من 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية صحية أو دخول المستشفى.









وأضاف أن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة كورونا بتنسيق كامل بين جميع أجهزتها ويتم استخدام علوم تحليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي فى متابعة انتشار الفيروس.









وأوضح أنه يتم تحليل واقع الإصابات اليومية لفيروس كورونا ومن خلاله يمكن التنبؤ بالحالات المتوقعة وحجم الانتشار مع قياس النسبة المئوية للنمو فى كل حالة، وذلك حتى نصل إلى النقطة التي يمكن عندها الحديث عن نهاية الوباء فى مصر.









وأشار إلى أن الأبحاث كشفت أن حامل فيروس كورونا يمكن أن يعدي ثلاثة أشخاص على الأقل، لافتا إلى أن ما يتم رصده وإصداره من الحكومة حول تطورات الفيروس مبني على قواعد علمية بحتة.









قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى ، إن العدد الأقصى للحالات التى من الممكن أن تصل لها مصر 40 ألف حالة إصابة فيروس كورونا فقط، ولن تزيد على ذلك، ومن ثم سيتم تسجيل صفر حالات.









وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى: "بعد ذلك سنعلن أن مصر إصابتها أثناء جائحة فيروس كورونا 40 ألف إصابة فقط ولن يتم تسجيل حالات أخرى، مشيرًا إلى أن نقطة انعطاف المنحنى التصاعدي لفيروس كورونا فى مصر ستبدأ يوم 28 مايو الجارى.









وأوضح أن الحد الأقصى للإ صابة بفيروس كورونا فى مصر 40 ألفًا ويبدأ ذلك فى نقطة الانعطاف فى مايو الجارى، حتى نستطيع أن نسجل الحد الأقصى، ومن الممكن أن نظل نسجل حالات إصابة حتى يوم 10 يوليو.









وتابع: "نتوقع أن نصل إلى 20 ألف إصابة بفيروس كورونا نهاية الشهر الجارى"، كما أشار إلى أن تسجيل أعداد إصابة يتراوح بين 500 وألفًا يوميًا أمر طبيعى في تلك الفترة.









وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى: "قريبًا جدًا سنعلن أن عدد إصابات مصر بسبب فيروس كورونا سوف يصل إلى 40 ألف إصابة فقط ولن يتم تسجيل حالات أخرى"، مشيرًا إلى أن نقطة انعطاف المنحنى التصاعدي لفيروس كورونا فى مصر ستبدأ يوم 28 مايو الجارى.









وأكد أن الحد الأقصى للإصابة بفيروس كورونا فى مصر 40 ألفًا، وتبدأ بعد ذلك نقطة الانعطاف فى مايو الجارى حتى نستطيع أن نسجل الحد الأقصى، ومن الممكن أن نستمر في تسجيل حالات إصابة حتى يوم 10 يوليو.











وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من بداية أزمة كورونا أي منذ 90 يومًا، هناك تنسيق بين كل مؤسسات الدولة، حيث يتم تسخير جميع الإمكانيات لتحليل البيانات ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.









الدكتور خالد عبدالغفار، خلال

كلمته في مؤتمر اليوم، الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع "بشائر الخير 3 " بالإسكندرية، أن الوزارة تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، للوصول للقرارات، ويتم تحليل الإصابات اليومية للتنبؤ بالمستقبل في وضع انتشار الفيروس. وأضاف









وأشار إلى أن الوزارة تقوم برصد تحركات المواطنين والتجمعات السكانية عبر صور الأقمار الصناعية لمعرفة انتقال الفيروس بين الأشخاص، فضلا عن أنهم يقومون بدراسة انبعاثات النيتروجين للتعرف على أماكن التجمعات.

















و قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة الوفيات في مصر وصلت إلى 4.8% من نسبة الإصابات بفيروس كورونا.









وأضاف "عبد الغفار"، أنه لا يجب الرهان على قوة المنظومة الصحية في مواجهة الوباء، ولكن الرهان يكون على الوعي، وسلوكيات المواطن، معقبا: "اللي بيراهن على قوة المنظومة الصحية غلطان.. وهناك منظومات صحية في دول كبرى انهارت".









ووجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإلقاء الضوء على إدارة أزمة فيروس كورونا كجزء من الحكومة من خلال لجنة إدارة الأزمة الطبية أو من خلال اللجنة العليا لإدارة الأزمات.









وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن بداية الأزمة بدأت من منتصف فبراير ومن وقتها تعمل الحكومة بشكل مؤسسى مع كل أجهزة الحكومة وبتنسيق علمى وأكاديمى.









وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يصدر بيانا أسبوعيا أساسه علوم البيانات والبحث العلمى فى البيانات من خلال تعاونا مع كثير من العلماء فى الخارج الذين تواصلوا معنا بشكل يومى لنصل إلى تحليل البيانات ورصد القرارات من خلال رئيس الوزراء و من خلال مجموعة العمل لتحليل صور الأقمار الصناعية وكثافات السكان ووجه النظر أو تحليل البيانات من قبل وزارة الصحة .









وتابع: "إننا نعمل مع علماء مصريين يقودهم الدكتور هشام العسكرى، وهو أستاذ فى علوم الأرض والاستشعار عن بعد، ويقود مجموعة عمل كبير داخل وزارة البحث العلمى".







