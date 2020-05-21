معدلاتنا طبيعية.. الرئيس السيسي يزف بشرى للمصريين بشأن فيروس كورونا.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن المعدلات الحالية لفيروس كورونا طبيعية فى مصر مقارنة بدول كثيرة، لافتا إلى أن مواجهة فيروس كورونا تعتمد بالأساس على تصرفاتنا، وتعتمد على طريقة تعامل المصريين ومقاومته باتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد هذا الفيروس. قالأيضاالاحترازية

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، أن هناك نقطة كبيرة وهامة فيما يختص بمواجهة فيروس كورونا، وهي الرياضة والأطعمة، وهما سلاحان أيضا يزيدان المناعة ضد فيروس كورونا.





وأكد أن الدولة المصرية منذ بداية انتشار فيروس كورونا عملت على طمأنة المواطن المصرى من خلال المنظومة الصحية والأطقم الطبية وإرشادات التوعية لمواجهة هذا الفيروس.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها وإعادتها لسابق عهدها.



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ومن المقرر أن يتابع الرئيس معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديد





وحي بشاير الخير ٣ مخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية





وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.



