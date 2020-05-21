السيسى: أموال مهدرة وفلوس مواطنين بتضيع بسبب مخالفات البناء.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم تنفيذ 1700 قرار إزالة فى الإسكندرية، مؤكدًا أن "كل تلك الإزالات أموال مهدرة وفلوس مواطنين ولا يوجد لدينا خيار آخر"، لافتًا إلى أن العقد والرخصة يجب أن تكون وثيقة قبل بناء أى مبنى.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، منذ قليل: "كل حتة فى بلدنا تحت عنينا وعلى عنينا، وكل المسئولين فى مواجهة مع مستقبل مصر".





وأشار إلى أن مصر دولة فى مواجهة مع مستقبلها وعايزة الهمة والجدية والإخلاص، قائلا: " اللى مش جدير ومش قد المسئولية يعتذر وهنفضل العمر كله كده لحد لما نمشى أو نقابل ربنا".



