بسبب كورونا.. الإفراج عن محامي ترامب السابق

أطلقت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، سراح مايكل كوهين المحامى السابق للرئيس الأمريكي من السجن الفيدرالي، بسبب مخاوف من إمكانية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث يقضي عقوبة 3 سنوات من المنزل.





كوهين ، الذي أقر بإتهامات الاحتيال في تمويل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، كان المقرر إطلاق سراحه العام المقبل 2021، إلا أنه أطلق سراحه.





ووافق مكتب السجون الفيدرالي على الإفراج المبكر بعد أن طلب محامو كوهين قطع مدة عقوبته أو قضاء الباقي في المنزل بسبب ظروف السجن غير الآمنة.





وقضى قاضي فيدرالي أمريكي، على كوهين، بالسجن 3 سنوات، بسبب ما اسمااع سلوك إجرامي ارتكبه كوهين بما في ذلك دفع مبالغ مالية سرية إلى نساء زعموا عن إقامة علاقة مع ترامب، والكذب على الكونجرس وغيرها من الاتهامات.



