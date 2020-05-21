AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد تربية نوعية عين شمس: أزمة كورونا أثبتت قوة الكوادر البشرية بالجامعات

الخميس 21/مايو/2020 - 06:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إن أزمة فيروس كورونا جاءت لاستكشاف طاقات جديدة للدخول إلى تطوير سير العملية التعلمية وتحول التعليم التقليدي الي التحول الرقمي "التعلم عن بعد".

اقرأ أيضا:

وأضاف أسامة السيد لـ صدي البلد أن أساتذة الجامعات أثبتوا نجاحهم في التعليم عن بعد، من خلال رفع عدد كبير من الفيديوهات التفاعلية للطلاب، بنسبة بلغت 95% من المقررات، وأصبح لدينا بنية تحتية لسير نظام التعلم عن بعد بالكلية، حتى وإن كان هذا العمل لم يكتمل بنسبة كبيرة سوف يكتمل في الأعوام القادمة.

اقرأ أيضا:

وأكد أن المنصة الإلكترونية التي يقدم الطلاب من خلالها المقالة البحثية سوف تستمر في الأعوام القادمة لتسليم أي شيء يطلبه الأستاذ من الطالب، مشيرا إلى أن بداية فترة تسليم الأبحاث من 31 مايو 2020 

وأوضح أن سوف يتم تقييم طلاب فرق النقل والباقين للإعادة عن طريق المقالة البحثية ويحدد كل أستاذ للمادة 3 موضوعات ( للمقالات البحثية يختار كل طالب منها موضوع واحد لتقديم البحث فيه، علي أن يجرى البحث فردي أي لا يشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد.


جدير بالذكر أن جامعة عين شمس قامت بإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب، إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية عين شمس: قرار إلغاء الاكتفاء بعمل بحث للجامعات يرجع إلى المجلس الأعلى

تعرف علي أهم قرارات تربية نوعية عين شمس بعد اجتماع مجلس الكلية

عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية لطلاب النقل

تربية نوعية عين شمس: إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الأبحاث بشكل موثق

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل ويجب أن تتوافر فيه هذه الشروط

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل وهذه شروطه.. عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية

ترشيحاتنا

إحنا 71 ألف حالة وهنوصل 100 ألف آخر الشهر.. ما السيناريو الافتراضي لـ مواجهة كورونا؟

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

مطرب شعبي شهير.. تعرف على ضيف رامز مجنون رسمي اليوم

الرئيس السيسي يوجه بضرورة فتح الجراجات.. ويوجه رسالة للمحافظين ومديرى الأمن

إيران تعلن فتح المزارات الدينية بعد عيد الفطر المبارك

دعاء ليلة القدر 29 رمضان .. لعلها تكون الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الحالات المصابة التى تصل إلى الاستئصال وأعراض سرطان الرحم؟.. فيديو

بفستان ملون.. يارا بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام

زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير