عميد تربية نوعية عين شمس: أزمة كورونا أثبتت قوة الكوادر البشرية بالجامعات

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وأضاف أسامة السيد لـ صدي البلد أن أساتذة الجامعات أثبتوا نجاحهم في التعليم عن بعد، من خلال رفع عدد كبير من الفيديوهات التفاعلية للطلاب، بنسبة بلغت 95% من المقررات، وأصبح لدينا بنية تحتية لسير نظام التعلم عن بعد بالكلية، حتى وإن كان هذا العمل لم يكتمل بنسبة كبيرة سوف يكتمل في الأعوام القادمة.





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وأكد أن المنصة الإلكترونية التي يقدم الطلاب من خلالها المقالة البحثية سوف تستمر في الأعوام القادمة لتسليم أي شيء يطلبه الأستاذ من الطالب، مشيرا إلى أن بداية فترة تسليم الأبحاث من 31 مايو 2020





وأوضح أن سوف يتم تقييم طلاب فرق النقل والباقين للإعادة عن طريق المقالة البحثية ويحدد كل أستاذ للمادة 3 موضوعات ( للمقالات البحثية يختار كل طالب منها موضوع واحد لتقديم البحث فيه، علي أن يجرى البحث فردي أي لا يشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد.









جدير بالذكر أن جامعة عين شمس قامت بإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب، إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.