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فن

مريام فارس: قوي قلبك واعملي تحدي العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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ندى فكرى
شاركت الفنانة مريام فارس جمهورها بفيديو لها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مريام على الفيديو قائلة: "اذا عبالك تستقبلي العيد بلوك جديد ، ما ألك غير تقوي قلبك و تعملي التحدي".

يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

ومن ناحية أخرى أحيت مريام فارس في وقت سابق حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.
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