مفيش إجازات.. التموين: استمرار عمل المديريات والمفتشين بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر

وأوضح أن احتياطيات مصر من السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر، مؤكدًا أن هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعبان دورًا رئيسيًا في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية في الأسواق.



