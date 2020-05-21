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اقتصاد

مفيش إجازات.. التموين: استمرار عمل المديريات والمفتشين بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل مديريات التموين ومفتشي التموين في جميع المحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك لتأمين الأسواق والمتابعة الفورية مع الغرفة المركزية بالوزارة لحالة الأسواق، حيث وجه الوزير بإلغاء إجازات جميع مفتشي التموين خلال أيام العيد.


وتابع الوزير في تصريحات صحفية أنه يجري ضخ السلع الرئيسية باستمرار في الأسواق عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة والثقافات التموينية) بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والسيارات المبردة المتنقلة التي تجوب القرى والمجون في المحافظات.

وأوضح أن احتياطيات مصر من السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر، مؤكدًا أن هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعبان دورًا رئيسيًا في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية في الأسواق.

وأشار إلى، أن القيادة السياسية وجهت بزيادة احتياطي مصر من السلع الرئيسية لتأمين احتياجات المواطنين في ظل التوترات والتقلبات العالمية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
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