وكيل أوقاف السويس: لا تجمعات لصلاة العيد حفاظا على النفس البشرية

شدد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا مؤكدا أنه واجب ديني ووطني في ظل هذه الظروف الراهنة لان هدفنا الاسمي هو الاهتمام والحفاظ علي النفس البشرية لانه من مقاصد الشريعة السمحاء .



واكد وكيل وزارة الاوقاف ضرورة التنبيه علي الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال الإشراف الكامل علي غلق المساجد والزوايا والمصليات وسيتم اذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك بالمساجد التي بها أئمة ومراعاة الضوابط التي أعلنت عنها الوزارة مع أحكام الغلق للمسجد ..



وطالب راضي مديري الادارات بضرورة متابعة الحضور والانصراف وتنظيم ضوابط العمل واتباع تعليمات الوزارة أول بأول وتنفيذها بكل دقه .









وكان وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج قد اجتمع بالسادة مديري الإدارات الفرعية وحضور كل من الشيخ محمد فتحي مدير عام الدعوة والشيخ سامي فتح الله احمد رئيس قسم الإرشاد والشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود رئيس المساجد الأهلية والشيخ فداء محمد السيد رئيس المساجد الحكومية والشيخ طاهر رمضان عبد الرازق المكتب الفني والاستاذ ايمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية لمناقشة تعليمات الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك ..







