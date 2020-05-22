جهاد تشكو من عدم تفعيل تكافل وكرامة فى سوهاج منذ 3 سنوات

شكت السيدة جهاد على محمد على والمقيمة فى قرية روافع القصير فى محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تفعيل فيزا بطاقة تكافل وكرامة منذ ثلاث سنوات .





وتقول فى رسالتها : أنها تقدمت بالعديد من التظلمات وارفقت بها شهادة امن المرور انها لا تمتلك أى سيارة ولكن لم يتم إضافة الرصيد لها .

رقم قومى / 29303012610086





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