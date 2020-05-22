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بين الناس

جهاد تشكو من عدم تفعيل تكافل وكرامة فى سوهاج منذ 3 سنوات

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة جهاد على محمد على والمقيمة فى قرية روافع القصير فى محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تفعيل فيزا بطاقة تكافل وكرامة منذ ثلاث سنوات .

وتقول فى رسالتها : أنها تقدمت بالعديد من التظلمات وارفقت بها شهادة امن المرور انها لا تمتلك أى سيارة  ولكن لم يتم إضافة الرصيد لها .
 
رقم قومى / 29303012610086

للتواصل مع القارئة /  01124540817
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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