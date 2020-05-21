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برلمان

الأمن مش إنك تمسك إرهابي وبس.. نائب يطالب الوزراء والمحافظين بتنفيذ التكليفات الرئاسية بإزالة مخالفات البناء

الخميس 21/مايو/2020 - 09:23 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
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فريدة محمد
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته أثناء افتتاحه مشروع " بشاير الخير 3 " بمحافظة الإسكندرية وجه رسائل مهمة للمصريين والحكومة فى مقدمتها أن الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة فيروس كورونا وأن هذه القدرات مثل أجهزة العناية المركزة وأجهزة التنفس يتم استخدامها أيضا للأمراض الأخرى وباقى الأزمات الصحية بالإضافة إلى أزمة كورونا.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن المصريين جميعا يشاركون الرئيس السيسى فى تقديم الشكر والتقدير إلى الأطقم الطبية لدورهم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ومطالبته لأطباء التكليف بالتكاتف مع الدولة المصرية من أجل مواجهة هذه الأزمة.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من الحكومة التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس السيسى بشأن مواجهة مخالفات البناء بكل حسم وقوة خاصة فيما يتعلق بتأكيد الرئيس السيسى بأنه يجب القبض على مخالفات البناء وعدم الاكتفاء بإزالة البناء المخالف وحيا " أباظة " الرئيس السيسى على كلماته التى قال فيها بالنص  "بقول للمحافظ ومدير الأمن، الأمن مش إنك تمسك بمجرم أو إرهابي بس، الأمن أنك تمنع فاسد من الإفساد في الأرض، ولما البلكونات بقي فيه ثقافة للتعامل مع الموضوع وهدم بلكونة المخالف هيرجع يصلحها تاني" اضافة الى قول الرئيس السيسى بالنص: "المحافظ له سلطات تعطيها له الدولة والقانون وتوجيهي يأتي بتفعيل السلطات، الدولة لن تكون دولة بجد إلا بتنفيذ القانون وكلنا ننفذ القانون ملناش خيار تاني، الأمن مش أنك تمنع تجرم الأمن أنك تمنع فاسد".

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذه الكلمات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى بمثابة تكليفات رئاسية للحكومة بجميع اجهزتها للتصدى لجميع مخالفات المبانى وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع من يرتكبوا هذه المخالفات.

مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين معا عبر الفيديو كونفرانس لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية ووضع الاليات والبرامج والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من ملف الإزالات الفورية لجميع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
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