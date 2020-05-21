السيسي يفتتح مشروع "بشاير الخير 3" بالإسكندرية .. يتفقد الوحدات السكنية والمباني الدينية .. وتوجيهات رئاسية بإحداث طفرة تنموية بالمحافظة

خلال الافتتاح:

= الرئيس يتفقد عددا من الوحدات السكنية في المشروع

= السيسي يتفقد الجامع والكنيسة في مشروع بشاير الخير 3

= توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير أماكن خدمات متنوعة لصالح المواطنين





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشروع التطوير الحضاري، "بشاير الخير -3"، بمنطقة "غيط العنب"، بمحافظة الإسكندرية، حيث يشتمل المشروع على منطقة إسكان شاملة المرافق والخدمات، وعدد من المنشآت الحيوية، من بينها مستشفى متكامل، ومجمعات تجارية وخدمية ومركز للتدريب المهني، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وحديقة تعليمية للأطفال ويعد المشروع نمط حضارى لتطوير المناطق السكنية غير الآمنة والخطرة على مستوى الجمهورية.





فيلم تسجيلي من إنتاج ادارة الشئون المعنوية





بدأت مراسم الإفتتاح بعرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "بشاير الخير 3" تناول مراحل البدء في التخطيط والتنفيذ للمشروع بالتنسيق بين المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الاسكندرية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتمويل المشروع ليظهر المشروع بذلك المظهر الحضارى المشرف.





حيث أظهر الفيلم حال المناطق العشوائية قبل التطوير وما وصلت إليه الآن من مظهر حضارى ومجتمعات سكنية تليق بآدمية المواطن المصرى.





وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية





ألقى الدكتور مهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة أستعرض فيهاخطة الدولة لتطوير محافظة الاسكندرية فى اطار الرؤية الشاملة للتنمية لمحافظة الإسكندرية، حيث أوضح وزير الإسكان أن عدد سكان محافظة الإسكندرية، يبلغ 5.4 مليون نسمة، يوجد بها 9 أحيـاء سكنيــة و 121 شياخـــــة ، وتبلغ مساحة مدينة الإسكندرية 2679 كم2.





وإستعرض "الجزار" المخطـط الإستراتيجـي القومـي للتنميـة العمرانيـة ورؤية محافظة الإسكندرية من حيث التجمعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية بها، والتي تنفسم إلى:





إقليم الإسكندرية التنموي : والتي تشمل "مدينة الإسكندرية - مدينة برج العرب وإمتداداتها - مدينة العلمين الجديدة"، ويدعم ذلك مشروعات تطـوير محـاور الطرق: تطوير طريق مصر إسكدندرية الصحراوى وتطوير طريق وادي النطرون.





وكشف وزير الإٍكان أن الفكرة التنموية لمحافظة الإسكندرية في نطاق المنتزه تتمثل في تكثيف الأنشطة السياحية والترفيهية وتهيئة البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة والأنشطة الريادية متقدمة المستوى، وفي نطاق ميناء الاسكندرية، تتمثل الفكرة التنموية في النقل واللوجستيات، مركز التنمية الفرعي غرب الاسكندرية تنمية عمرانية متكاملة مركز التنمية الرئيسي برج العرب المركز الرئيسي المستقطب للاستثمارات ومركز استثماري جنوب المحافظة.





وعن التحديـات في محافظـــة الإسكندريــة، أوضح وزير الإسكان أنه تم رصد العديد من المشكلات عند إعداد المخطط، موضحا أنه متوقع أن تشهد محافظة الإٍكندرية زيادة تبلغ 1.3 مليـــون نسمـــة زيـــادة سكانيـــة متوقعـــة حتـــى عـــام 2032، لذلك، يجب توفير 325 ألف فرصه عمل حتى عام 2032.





وأشار إلى أن التحديـــات في محافظـــة الإسكندريــة "مشكلات رصدت عند إعداد المخطط 2014" أوضحت أن 47% من السكان يعيشون فى مناطق غير مخططة على مساحة 6820 فدان، ووتمثل أعمال المخالفات في المناطق الغير مخططة والتكثيف الشديد للأنشطة والسكان بالجزء المحازي لساحل البحر شمال المحافظة، ومخالفات البناء وتجاوزت قيود الإرتفاع وتدهور البنية الأساسية، مما ساهم في الضغط علي شبكات المياه والصرف الصحي.





كما تشمل التحديات تداخل الاستعمالات الصناعية والحرفية وارتفاع معدلات التلوث داخل المناطق السكنية القائمة نتيجة تداخل استخدمات الصناعية والحرفية وارتفاع الكثافة السكانية وانتشار العشوائيات والمستودعات داخل الكتلة السكنية ، إرتفاع منسوب المياه الجوفية وإنخفاض منسوب الاراضي حول البحيرة وتلوث ترعـــة المحموديــــة والتعدي عليها.





وعن مسارات تنميـــة محافظـــة الإسكندريـــة، كشف وزير الإسكان عن بعضها، منها:





-التوجه نحو إقتصاد معرفي داعم للنمو

-العمل علي الفور في تنمية المشروعات ذات الطبيعة الصناعية

-العمل علي تنمية قدرات المدينة لإستيعاب الانشطة اللوجستية





المســار الأول : المشروعــــات ذات الطبيعـــة الصناعيــــة





منطقة أبو قير الصناعية الممتدة ومنطقة وسط للصناعات الخفيفة والاعمال ومنطقة العامرية "منطقة النهضة الصناعية الممتدة" ومنطقة برج العرب الجديدة الصناعية.





المســار الثاني : تنميــة القـــدرات اللوجستيـــة:





منطقة شــرق المينــاء الوسـطى الجديـــد ومنطقة العامرية اللوجستية ومنطقة برج العرب الجديدة اللوجستية، وعليه ينشأ اقتصادي معرفـي داعـــم للـنـمو محـــاور تنميـــة محافظـــة الإسكندريـــة ومكتبة وجامعة الإسكندرية علاوة على إنشاء مجمع تكنولوجي ببحيرة مريوط وكذلك إمتداد الحرم الجامعي لجامعة الإسكندرية ومنشأت البحث العلمي والتطوير في برج العرب و مركز للصناعات والأعمال في العامرية .





مخرجــات المــــخطط الإستراتيجــــــــي لوسائل النقــــــــل لمدينــــــــة الإسكندريــة:





تطوير خط مترو ابوقير بطول 22.1 كم، تطوير خط ترام ابوقير بطول 10.7 كم، تأهيل خط ترام الرمل بطول 18.8 كم ، خط اتوبيس سريع على الكورنيش بطول 14.5 كم ، خط اتوبيس سريع على ترعة المحمودية بطول 1405كم ، تطوير خط سكك حديد ابو قير/اسكندرية .





المشروعـــات الإستثمارية الرائـــدة بالإسكندرية





إنشاء منتجع سياحى علاجى بشاطئ المعمور بإجمالى مساحة 327فدان، "الناصرية الغربية" المجمع الإدارى بإجمالى مساحة 282 فدان ، "المنتزه جرينز" مول تجاري بإجمالى مساحة 481 فدانا ومناطق ترفيهية.





ومركز البحوث والتطوير بإجمالى مساحة 206 افدنة ومدينة مطار النزهة بإجمالى مساحة 357 فدان ومدينة سيدى كرير السياحية بإجمالى مساحة 278 فدان وجوهرة الإسكندرية بالعامرية بإجمالى مساحة 596 فدانا ، واليكس إكسبو بإجمالى مساحة 279 فدانا ، كما تم إنشاء المدينة اللوجستية بمطار برج العرب الجديدة بإجمالى مساحة 396 فدانا ومدينة مطار برج العرب الجديدة بإجمالى مساحة 526 فدانا.





كما تناول وزير الإسكان أيضًا مشروع تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط محور المحمودية بما يساهم فى جعلها مناطق تنمية جديدة واعدة تحتاج إلى تخطيط عمرانى عاجل لمنع الإمتداد العشوائى عليها ، كذلك الامتــداد العمرانــي الجديــد شــرق الإسكندريــة بإجمالى مساحة 2380 فدان وفى مجال الإسكان الإجتماعى أوضح المهندس عاصم الجزار أنه تم إنشاء 13392 وحده سكنية ، وإنشاء624 وحده سكنية إسكــان متوسـط .





وفى مجال مياه الشرب والصرف الصحى





أشار وزير الإسكان أنه تم تنفيذ 12 مشروعا فى مجال الصرف الصحى بقيمة 3 مليار جنيه شامل إنشاء 3 محطات معالجة وتوصيل شبكات لـ 8 مناطق سكنية ، 84 مشـــروع إحلال وتجديد بقيمة حوالي 200 مليون جنيه ، و12 مشروع صرف صحى جارى تنفيذهم 3.2 مليار جنيه بطاقة ، و6 مشروعات مياه شرب بالمحافظة بقيمة حوالي 500 مليون جنيه ، 29 مشـــروع مياه شرب إحلال وتجديد بالمحافظة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه ، و 2 مشـــروع مياه شرب جارى تنفيذهم بالمحافظة بقيمة حوالي 550 مليون جنيه ، وجار تنفيذ محطة معالجة التنقية الشرقية "أكبر محطة معالجة بمحافظة الاسكندرية" بإجمالى 1.4مليار جنيه بطاقة 800 ألف م3 لخدمة 4مليون نسمة.





وزير التنمية المحلية





وألقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كلمة أوضح خلالها دور الوزارة بالتعاون مع أجهزه الدولة المختصة فى مواجهة مخالفات البناء فى محافظة الإسكندرية.





وقال "شعراوي" إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وطبقاء لقرارهُ أثناء إفتتاح مشروع إسكان "بشاير الخير 2" بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 26 ديسمبر 2018 بإزالة المخالفات فوريا ومنع البناء العشوائى وإزالة كافة المخالفات التى تمت على بحيرة " كينج مريوط ".





وأوضح: "حيث يعد البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة على مستوى الجمهورية وبمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي نظرا ً لما تمثله هذه الظاهرة من تعد على هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر على الأرواح والممتلكات وشيوع وتنامى جو عام من الفوضى المجتمعية المدمرة".





وتابع: "ولم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الإسكندرية قاصرة على بعض المقاولين محترفى التعدى على القانون والإلتفاف عليه وإنما امتدت عقب عام 2011 إلى دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين لم يفكرون من قبل فى إرتكاب أية مخالفات للقانون وإنما إنجرفوا إلى مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامى دون وجود ردع فاعل ولتحقيق مصالح شخصية سريعة".





وأشار: "وكانت من أبرز الأسباب التى أدت إلى إنتشار ظاهرة البناء المخالف والتى تتمثل فى الإشتراطات البنائية فى إجراءات إستخراج التراخيص ومدة إستخراجها وعدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية وفساد بعض العاملين في تلك الإدارات وإنتشار ظاهرة البلطجة نتيجة الإنفلات الأمنى خلال بعض الفترات خاصة أعقاب ثورة يناير 2011 وتحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود ورخص بناء لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية والإشغال الصورى للأدوار المخالفة لمنع الإزالة وتواطؤ مقاولى الهدم مع ملاك العقارات المخالفة، ومحدودية المعدات المستخدمة في الإزالة وعدم قبول شركات المقاولات الكبرى الدخول كمقاولى هدم بسبب المشاكل القضائية والإعتراضات".





وأضاف: " وبلغ عدد مخالفات البناء من يناير 2011 حتى ديسمبر 2019 "132193" مخالفة وبلغ عدد المخالفات من يناير 2020 حتى مايو 2020 "1773" مخالفة وتمثلت أنواع المخالفات فى بناء بدون ترخيص وتجاوز فى إرتفاع المبانى بدون ترخيص ومخالفة خط التنظيم "بناء على أراضى غير مخصصة للبناء" ومخالفة فى ترخيص البناء والرسم الكروكى للمبنى.





وكانت توزيع قرارات إزالة المبانى خلال الفترة من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019 بالأحياء حى المنتزه أول 33634 قرار إزالة وحى العجمى 31530 قرار إزالة وحى شرق 20740 قرار إزالة وحى وسط 13070 قرار إزالة وحى الجمرك 11482 قرار إزالة وحى غرب 8252 قرار إزالة وحى المنتزة ثان 7902 قرار إزالة وحى العامرية أول 4137 قرار إزالة وحى العامرية ثان 819 قرار إزالة ومركز ومدينة برج العرب 627 قرار إزالة.





وكانت الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع تكرار المخالفات إعتبارًا من يناير 2020 أولا الإجراءات الإدارية والقانونية والتى تتمثل فى تحسين إجراءات تقديم الخدمات بصفة عامة وخدمة تراخيص البناء بصفة خاصة وميكنة دورات عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فى المراكز التكنولوجية وربط المكاتب الأمامية بالإدارات الخلفية وتفعيل الدفع الإلكترونى وتقديم الخدمات أونلاين للتيسير على المواطن وصدور دليل المواطن والجهة الإدارية لخدمات تراخيص البناء ببعض المحافظات وصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح على المخالفات القديمة وتعديلاته وتكليف المحافظين بقطع المرافق عن أصحاب العقارات غير الراغبين فى التصالح والإزالة الفورية.





وشملت الإجراءات التنفيذية عقد أجتماعات تنسيقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء _ متابعة القرارات مع المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وإنشاء وحدات التدخل السريع لتنفيذ الإزالات الفورية بالهد وصدور قرار بتكليف المحافظين بتحويل مخالفات البناء للقضاء العسكرى وتوفير معدات الإزالة للتنفيذ الفورى وشملت الأجراءات التنفيذية للمبانى المخالفة في تنفيذ الإزالة للمبنى بالكامل حتى سطح الأرض وعدم إيقاف تنفيذ الإزالة فى حالة وجود شاغلين للمبنى وتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة للإزالة من المالك وإستمرارية إجراءات التعامل مع مخالفات المبانى بصفة دائمة وليس وفقًا لموجات.





وتنتهى وصياغة التراخيص ليكون عقد بين طالب الترخيص والدولة بما يضمن حق الدولة في مصادرة المبنى حال المخالفة دون اللجوء للقضاء وإيقاف إصدار التراخيص الجديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والأماكن ذات الكثافة العالية لحين دراسة توفير أماكن إنتظار السيارات , كما أنه جارى التنسيق لطباعة نماذج عقود التراخيص بمركز الوثائق , وكانت عدد قرارات الإزالة المنفذة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2019 8630 قرار إزالة وعدد قرارات الإزالة المنفذة من يناير 2020 حتى مايو 2020 1402 قرار إزالة.





وفى ختام كلمته أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على الإستمرار فى المرحلة القادمة فى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالإزالات الفورية بنفس المعدل والآداء الذى تم فى المرحلة الأخيرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحقوق الأجيال القادمة.





اللواء أحمد العزازى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية





ألقى اللواء أحمد العزازى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية كلمة أعرب خلالها عن سعادته بتحقق الحلم، حلم كل مواطن سكندرى يسكن فى المناطق الخضرة والغير مخططة وغير الآمنه ليحظى بحياة كريمة بإحدى مشاريع مدينة بشاير الخير حلم الإرتقاء بكل مواطن مصرى ينعم بالعيش تحت مظلة وطن آمن يحنو على أبنائة.





حيث إستهدفت مشروعات " بشاير الخير " بداية من بشاير الخير1 وحتى بشاير الخير 8 بالعامرية إنشاء 1500 عمارة سكنية تضم 80 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 400 ألف نسمة ومسطحات تجارية بإجمالى 650 ألف متر مربع.





وتابع: "وأنه اليوم في رحاب محافظة الإسكندرية تشهد مدينة القبارى مأوى الصيادين " مدينة يشاير الخير 3 " والتى تعد إستكمالًا للعهد الذى عهدناه فى تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية لخلق مجتمع سكندرى ذو بيئة إجتماعية صحية منذ خمسة أعوام.





وتابع: " في مارس 2015 بداية العمل بمشروع "بشاير الخير 1" بغيط العنب والذي أصبح نموذجا يحتذى به في مجال تطوير العشوائيات "وبشاير الخير 2" في ديسمبر 2018 والمرحلة الثانية لها بإجمالي مساحة أرض 32 فدان وبإجمالي 91 عمارة سكنية بغيط العنب تضم 4.500 وحدة سكنية ومسطحات تجارية بمساحة 42.000 متر مربع ومسجدا ومستشفي ومركز للتدريب المهني و22 مول تجاريا.





وبإفتتاح مشروع "بشاير الخير 3 بالقباري" الذى يعد نموذجًا فريدًا من نماذج التكافل الاجتماعي التي تحض عليه كافة الشرائع والأديان السماوية كما إنه يعد دليلًا دامغًا على ان التعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة ورجال الاعمال المخلصين وأن هدفه أولًا وأخيرًا يصب في خانة المصلحة العليا للمجتمع المصري.





بشاير الخير 3





وفي إطار الإعداد للبدء في انشاء مشروع "بشاير الخير 3" تم تنفيذ أعمال ردم تجاوزت المليون متر مكعب أتربة ونقل أبراج خطوط كهرباء ضغط عالي كانت تمر بأرض المشروع وتنفيذ أعمال أساسات عميقه بأطوال تتراوح من 28 متر إلي 35 متر طولي لكامل المنشآت بإجمالي 150 الف متر طولي وروعى تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالدراسات والتصميمات المعمارية والإنشائية ودراسات التربة ودراسة الأثر البيئي وكذلك تم إعداد الدراسات الخاصة بتوصيل المرافق الجديدة لشبكات المياة والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والإنارة والتليفونات.





وتم إنشاء مشروع "بشاير الخير3 " على مسطح 105 فدان بعدد 200 عمارة سكنية 10.624 وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز هذا ويوفر الحياة الكريمة لحوالي 50 ألف مواطن ويحتوى على 4 مصعد كهربائي بكل بلوك و2 دور تجاري أسفل العمارات السكنية المطله علي الشوارع الرئيسية لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفرص إستثمارية لأهالي الأسكندرية بإجمالي مسطح 62,820 مترا مربعا تجاري عباره

عن 36 مول تجاريا بمساحة 915 مترا مربعا و936 محلا بمتوسط مساحة 30 مترا مربعا بالإضافة لإنشاء منطقة إستثمارية "أليكس داون تاون" علي مساحة 30 فدانا تتكون من 8 مبان متنوعه الإستخدام.





كما تضم بشاير الخير 3 250 كيانا تجاريا تتراوح مساحتها من 30 : 600 متر مربع بمتوسط 300 متر مربع للمحل بالإضافة إلى 11 قاعة متعددة الأغراض ومجمع بنوك ومجمع سينمات وكافتيريات ومطاعم و16 مول تجاريا أسفل العمارات بمواجهة المشروع باجمالى مسطح تجارى 111 الف متر مربع ومحطة وقود تديرها الشركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مسطح 3767 مترا مربعا.





بالإضافة لإنشاء مسجد الحق المبين إحدى المعالم المعمارية بمشروع "بشاير الخير" حيث تضافرت روعة التصميم المعمارى وجودة التنفيذ ليكون إحدى المعالم التى تحافظ على التراث الإسلامى بروعة تفاصيله والحداثة فى بساطة الشكل والنسب المعمارية، إضافة إلي إنشاء ستة مساجد أخري وكذلك إنشاء كتدرائية "السيد العذراء" للأقباط ومدارس تعليم أساسي بإجمالي 99 فصلا وتوصيل كافة العدادات مسبوقة الدفع للمشروع وشبكة مكافحة حريق وطرق اسفلتية بمساحة 100 الف متر مربع , بالإضافة إلى 130 ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء.





وقد تم إنجاز هذا العمل بمعدلات أداء قياسية في عامان ونصففي ظل ظروف إستثنائية يمر بها العالم أجمع ومع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لأمن وسلامة القوة البشرية العاملة بالمشروع، كم أنه جار العمل على قدم وساق في مشروع "بشاير الخير 5 بالقباري" علي مسطح 90 فدانا إمتدادا لمشروع "بشاير الخير 3" ويضم 288 عمارة سكنية 15,200 وحدة سكنية ,وحوالي 100 الف متر مربع تجاري ومدرستين تعليم اساسي ونادي رياضي.





وتم بدء العمل بمدينة "بشاير الخير 4" بمدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة بمسطح حوالي 35 فدانا تشمل 33 بلوك سكنيا 4630 وحدة سكنية و8820 مترا مربعا تجاري ومسجد ومستشفي ومركز تدريب حرفي ونادي رياضي.





وبناء على أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 6/5/2020 بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة "الأمل" بمنطقة العامرية بالأسكندرية أمام شركة العامرية للغزل والنسيج علي مساحة 270 فدانا , وتشتمل المدينة علي 851 عمارة سكنية بإجمالي 44.500 وحدة سكنية، ومسطحات تجارية 322 ألف متر مربع.





وتتضمن المدينة إنشاء مشروعات إسكان بشاير الخير 6 ، 7 ، 8 علي مسطح 130 فدان 462 عمارة سكنية 24.000 وحدة سكنية و194.000 متر مربع تجاري ومناطق خدمات ومركزا للمدينة وإسكان إجتماعي علي مسطح 49 فدان 142 عمارة سكنية 7400 وحدة سكنية

و53.000 متر مربع تجاري و إسكان إستثماري على مسطح 78 فدانا 247 عمارة سكنية 13.000 وحدة سكنية و76.000 متر مربع تجاري بالإضافة إلي 280 فدانا ومناطق حرفية وصناعية ومعارض بيع منتجات ومناطق إدارية وتجارية وموقف للنقل العام.





وتم بدء أعمال ردم أرض المشروع في بشاير 6 ، 7 ، 8 بنسبة تنفيذ 40% أى حوالى 110 افدنة بأعماق تتراوح بين 3 : 5 متر طولى وتم إعداد التخطيط والتصميم طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون نواه لفكر جديد لتطوير الحياه بالمجتمع المصري بما يستحقه من حياه كريمة وتخطيط متنوع الأهداف يستهدف إنشاء مجتمع كامل متكافئ شامل كافة طوائفه وطبقاته ليعمل كمنظومة لبناء المجتمع المصري.





وأضاف أن هذا المشروع الحضاري ليس نهاية المطاف فهناك مشروعات أخرى يجري العمل فيها على قدم وساق مثل محور المحمودية "شريان الأمل" الذي يضع مدينة الاسكندرية على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة، والذي أعط الرئيس عبد الفتاح السيسى أوامره بالعمل به خلال مؤتمر الشباب الرابع بمدينة الاسكندرية يوليو 2017 وبدء العمل الفعلى به إبريل 2018 ليكون محورا مروريا حر يحمل في طياته من مشروعات تنموية وكباري سيارات علوية وسطحية معدنية وخرسانية وكباري مشاه وتطوير شبكة ومنظومة الري والمياه لتأمين إحتياجات مستقبل أهالي الأسكندرية ونقاط تنموية وفرص إستثمارية.





بالاضافة للمشروعات الاخرى التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهي "تطوير الطرق والمحاور الداخلية بمحافظة بالأسكندرية و مشروع إنشاء مسجد الشهداء ودور المناسبات الملحقة به على مساحة أرض 10 افدنة فضلا عن تطوير الحدائق العامة بالأسكندرية الشلالات وأنطونيادس والنزهة وحديقة الورد وحديقة الحيوان , وحدائق قصر المنتزة" والتي تم الإنتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات للمخطط الشامل لتطويرها على يد أشهر بيوت الخبرة العالمية.





وفى نهايه كلمتة توجه بالشكر إلى مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة التي ساهمت مساهمةً فعالة كي يخرج هذا المشروع إلى النور والدعم اللامحدود من القيادة العامة للقوات المسلحة، التى تؤدى مهامها العسكرية بالاضافة لاشتراكها في أعمال البناء والتنمية كما وجه الشكر إلى رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورجال المنطقة الشمالية العسكرية الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ من أجل الحفاظ على كفائتهم القتالية والمشاركة في عملية البناء والتنمية ليكونوا عند حسن ظن الجميع بهم ورجال الاعمال المخلصين والشركات الخاصة التي كان لها أثر بالغ في إنجاح هذا المشروع.





وفى نهاية مراسم الإفتتاح قام الرئيس بجولة تفقدية تضمنت صعود الرئيس إلى أحد اسطح المبانى السكنية للمشروع لمشاهدة منطقة المشروع وأعمال تطوير محور المحمودية من أعلى، أعقبها إزاحة الستار عن لوحة المشروع وإستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المشروع الذي روعي عند تنفيذه تحقيق أقصى استفادة من أرض المشروع، وإختتم الرئيس السيسى جولته بتفقد نموذجًا لإحدى الوحدات السكنية.





حضر الإفتتاح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمحافظين والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الدولة.