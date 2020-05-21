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رياضة

قائد الهلال السعودي يعرض خدماته على تركي آل الشيخ قبل مباراة ألميريا والنصر

الخميس 21/مايو/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه محمد الشلهوب، قائد فريق الكرة بنادي الهلال السعودي، رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قبل مباراته أمام سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق.

وكان تركي آل الشيخ وافق على خوض مباراة خيرية أمام الشامخ، يلعب خلالها ألميريا ضد النصر في البلايستيشن ويخصص ريعها لصالح صندوق جود للإسكان.

وأعاد الشلهوب رسالة آل الشيخ إلى رئيس النصر السابق، عبر حسابه بموقع "تويتر"، برسالة قال فيها: "عندي خبره كبيره في البلايستيشن،، لو احتجت مدرب أنا جاهز".

يذكر أن نجوم الكرة العالميين ظهروا في فيديوهات دعم للمباراة الخيرية، أبرزهم ميسي وديبالا وبيانيتش وروبرتو كارلوس وبوجبا.

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