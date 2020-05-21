علي معلول لن يرحل ..ما قدمه النسر التونسي مع الأهلي خلال 4 مواسم

نفى مصدر مسؤول داخل ناي الهلال السعودي كل ما تردد عن التفاوض مع لاعب الأهلي الحالي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.









وصرح مصدر مسؤول داخل نادي الهلال، بأن الهلال لا يرغب أن يتعاقد مع علي معلول عى الرغم من انه لاعب مميز وإضافة لأي فريق ينضم اليه.









وكشفت تقارير من النادي الاهلي عدم وصول أي عروض رسمية من أي فريق لضم معلول، مع تمسك القلعة الحمراء ببقاء اللاعب.









ويعتبر علي معلول من اهم الصفقات التي تم ابرامها في الأهلي منذ أربع سنوات مضت، حيث انه لم يكل في إحدى المباريات ويظهر بطريقة غير لائقة فنيًا او بدنيا او أخلاقيًا.

















وإليكم بالأرقام مشوار علي معلول مع النادي الأهلي:





- أرقام النسر التونسي مع الاهلي

علي معلول شارك مع الأهلي حتى الآن في 121 مباراة، استطاع النجم التونسي أن يحرز 19 هدفًا ويصنع 35 أخرى، ليضع بصمته على 54 هدفًا.









- معلول الحاسم

يمكن القول بأن أغلب تلك الأهداف جاء حاسمًا في تحقيق الأهلي انتصارا مهما، ويبدو هذا الرقم كبيرًا، مقارنة باللاعبين الهدافين في النادي الأهلي والأندية المصرية.









وإذا تمت مقارنته بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي انضم للأهلي في 2016 نجد أنه شارك في 66 مباراة سجل 17 هدفًا وصنع 7 أخري.









- مشوار معلول منذ انضمامه للاهلي

وصل معلول للأهلي في موسم الانتقالات الشتوية، يناير 2016 وقبل غلق باب القيد بـ 6 أيام فقط، ويعتبر معلول من اهم الصفقات التي أبرمها القلعة الحمراء في الأربع سنوات الماضية.



