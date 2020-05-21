رسميا .. جامعة عين شمس تعلن آليات امتحانات الفرق النهائية

بحث الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود ـ نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الخطط المبدئية التي أعدتها مختلف كليات الجامعة لآليات أداء امتحانات الفرق النهائية ، وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس قطاع شئون التعليم و الطلاب والذي عقد بحضور وكلاء الكليات لشئون القطاع والسادة أعضاء المجلس بتقنية الفيديوكونفرانس .





جاء ذلك في إطار قرار أ.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء إجراءات الامتحانات لطلاب سنوات التخرج بداية من شهر يوليو المقبل .





وتناول الاجتماع الجهود الاستباقية التي أقدم عليها قطاع شئون التعليم والطلاب قبل ثلاثة أشهر لإدارة أزمة جائحة كورونا والخطط المبدئية للكليات لأداء الامتحانات للفرق النهائية بالجامعة مع إيضاح النقاط التالية:





- تحديد سعة قاعات الامتحان الأساسية بما يتوافق مع الاشتراطات والتعليمات الصحية الصـادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





- تحديد الآليات التنفيذية الواجبة الإتباع بالكليات التي تحتم على طلاب الفرق النهائية الحصول على امتحانات عملية / إكلينيكية / تكليفات مختلفة كمتطلب لائحي قبل الخضوع للامتحان النهائي، مع توفير احتياجات الكليات لاستكمال بعض الدروس الإكلينيكية والعملية قبل موعد بدء الامتحانات.





- تقسيم فترات الامتحان لعدة فترات باليوم على مدار الأسبوع حرصًا على عدم التزاحم.





- اعتماد الخطط التفصيلية لإجراءات الامتحانات من مجالس الكليات وإرسال الجداول في صورتها النهائية لإدارة الجامعة تمهيدًا لرفع مواعيد بداية ونهاية وإعلان نتائج الامتحانات لمجلس الجامعة ومن ثم رفعها لمعالى وزير التعليم العالى .





- التنسيق مع مكتب الاتصال العسكري بالجامعة وأفادته بموعد اعتماد النتائج حرصًا على الموقف التجنيدي للطلاب الذكور والذي يبلغ عددهم 18260 طالبا.





- تكليف إدارة تطوير التعليم متمثلة في أ.د .منى عبدالعال "و وحدة القياس والتقويم المركزية بالجامعة " بمراجعة الخطط التنفيذية للامتحانات لمختلف الكليات في شكلها النهائي للفرق النهائية للتأكد من تكافؤ النماذج المتعددة للاختبارات.





- حصر الطلاب ذوي الإعاقات وتوجيه الكليات بإعداد لجان خاصة وتذليل كافة الوسائل لهم.





- حصر الطلاب المغتربين من خارج القاهرة الكبرى والمقيدين بالفرق النهائية والذين يقيمون بالمدن الجامعية طلبة وطالبات وذلك تمهيدا لتخييرهم بين الإقامة بفروع المدن الجامعية المختلفة التابعة للجامعة بخلاف المدن الجامعية المستغلة كمقر عزل طبى لمصابي فيروس كورونا والمصريين العائدين من الخارج أو السماح للطلاب بالحضور من المحافظات المقيمين بهـا يوم الامتحان مع تحمل الجامعة لتكاليف وسائل النقل حرصا من الجامعة على أداء دورها نحو أبنائها الطلاب .





- قبول أعذار الطلاب الوافدين المتواجدين خارج البلاد وغير قادرين على الخضوع للاختبارات النهائية.





- تأجيل الامتحانات بعذر طبي مقبول للطلاب المتواجدين بلجان الامتحان حال الاشتباه بهم وظهور أعراض مرضية ترتبط بمرض كورونا .





- أخيرا انتقل المجلس لمناقشة المقترحات المتعلقة بآليات الإعداد للعام الجامعي المرتقب2020/2021م المتعلقة بسير العملية التعليمية ضوء توسع قيام السـادة أعضـاء هيئة التدريس بإعداد المقررات الدراسية النظرية في شكل محاضرات مسجلة ورفعها على منصات تعليمية إلكترونية ، و تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطالب من خلال نظام إدارة التعليم الإلكتروني LMS ، البريد الإلكتروني الأكاديمي ، الموقع الإلكتروني للكليات ، قنوات اليوتيوب الرسمية للكليات ، فصول جوجل التفاعلية ، وتطبيقات ميكروسوفت .





بالإضافة إلى تواصل إدارة الجامعة مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد أفضل النظم لبناء بنوك أسئلة بالكليات المختلفة خلال العام الجامعي 2020-2021.