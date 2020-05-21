اتجاه جديد حول إقامة انتخابات اتحاد الكرة ..تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن أمور مستجدة ، تخص انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم القادمة.









وقال فايق خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إنه يوجد اتجاه لإجراء انتخابات اتحاد الكرة باللائحة القديمة وتعطيل لائحة اللجنة الخماسية.









وأضاف فايق، ان اللجنة الخماسية وجدت انه يوجد صعوبة في تجميع أعضاء الجمعية العمومية للبت في اعتماد اللائحة الجديدة.









وتابع:" في هذا الأمر سوف تتم الانتخابات لمدة عام واحد فقط بناء على اللائحة القديمة، وهذا مخرج أساسي يحل أزمة اللجنة الخماسية واللجنة الأولمبية والفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم.









وأكمل:" لن تتم دعوة للجمعية العمومية ولن تتواجد أي أزمة، بعد اتمام هذا القرار ولكن الجميع ينتظر لكي يرى ما هو الأفضل.







