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سيارات

تغلب على الرائحة الكريهة في سيارتك

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أغلب قائدي السيارات يعانون من انتشار الروائح داخل سيارتهم، خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة المفاجئ وذلك لعدة أسباب منها ترك أطعمة داخلها أو نقل الحيوانات الأليفة.

ونقدم بعض النصائح التي تساعد على منع ظهور الروائح الكريهة في سياراتك خلال هذا الفصل .

-احرص على عدم ترك بقايا الاطعمة والقمامة داخل السيارة .
-تجنب ترك السيارة متسخة وغسلها بشكل دوري خاصة الاماكن الضيقة .
-حاول تنظيف السجادة بانتظام حيث تحمل الأقدام  الكثثير من الأوساخ داخل السيارة .
-حاول فرك المفروشات بورقة مجفف يؤدي ذلك إلى إبقاء رائحة السيارة نظيفة .
-يجب تنظيف فتحات المكيف بصورة منتظمة .
-يجب المداومة على استخدام معطرات الجو العادية التي تباع في الأسواق .
-يجب رش السيارة من الداخل بالصودا واتركه داخل السيارة يوما كامل .
-حاول وضع كمية من حبيبات البن داخل السيارة لانها تعمل على امتصاص الروائح الكريهة .
-يجب المحافظة على شمعة معطرة داخل سيارتك، لأن الشموع المعطرة تنشر روائح مختلفة.
-احرص دائما على تنظيف المقاعد بمساحيق التنظيف سواء المنزلية أو غيرها .
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