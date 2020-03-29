تغلب على رائحة التكييف الكريهة داخل السيارة بهذه الخطوات

أصبح استخدام مكيف السيارة أمرا لا غنى عنه لخفض درجة الحرارة والتخلص من الرطوبة أيضًا، ولكن مع الوقت تصبح أحزاء المكيف بيئة خصبة لنمو البكتريا.





لذلك نقدم أفضل الطرق للحفاظ على رائحة مكيف السيارة والتغلب عليها، والتى نستعرضها فى القائمة التالية :





1- وضع مادة التنظيف بجميع فتحات المكيف داخل مقصورة السيارة، خاصةً المتواجدة أسفل الزجاج الأمامي للسيارة.

2- شغل المكيف والمروحة الخاصة بالنظام على أعلى .

3- شغل نظام إعادة تدوير الهواء داخل السيارة.

4- قم بتبديل المرشح الخاص بنظام التبريد.

5- استمر فى وضع تشغيل المكيف مع فتح نوافذ وأبواب السيارة لمدة 5 دقائق.





وربما لا توجد طريقة فعالة للتخلص من العفن والبكتريا المتكونة داخل المكيف بشكل نهائي، لكن يممكن الاستعانة بالخطوات السابقة للتقليل من تواجد البكتريا داخل سيارتك.