شاهد.. غسل السيارة بطريقة احترافية في 30 دقيقة

يشعر الجميع بالممل الآن خاصة ان كنتم في حجر منزلي بسبب جائحة فيروس كورونا أو بسبب إجراءات مواجهته، ولكسر الملل هناك العديد من الأشياء التي يمكنكم ان تفعلوها منها على سبيل المثال البدء بتنظيف سياراتكم الخاصة، وربما تزويدها ببعض القطع أو اللمسات الجديدة، وتصليح الأعطال المختلفة، أو حتى السير بها حول طرقات المدينة في حال كانت تسمح السلطات المحلية في بلدكم بذلك.





وفي هذا الفيديو يمكنك غسيل السيارة بطريقة إحترافية لمدة 32 دقيقة، فالفيديو يبدو مثيرا للإهتمام خاصة وأن السيارة المنشورة في الفيديو حالتها مزرية وهي موديل 61 مستخدمة بشكل سئ من قبل مالكها.

وبمجرد النظر داخل السيارة سنرى كمية كبيرة من الأوساخ في مختلف أنحاء المقصورة، وهو الأمر الذي جعل مغسلة السيارة مضطرة إلى إزالة جميع المقاعد لتنظيف كل شيء، خاصة أن المنظر مثير للإشمئزاز ولكنه ربما يساعد في قضاء بعض الوقت، حيث أن عملية الغسل تمت بشكل احترافي للغاية.