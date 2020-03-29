بسبب كورونا.. بورش تحتفل بـ3 موديلات عبر يوتيوب

احتفلت شركة بورش الرائدة في مجال الصناعة السيارات ب 3 أيقونات لها، هي موديل 918 سبايدر و 911 تيربو وموديل أر إس 71860 ، .

وطرحت بورش موديل 918 منذ 10 سنوات، وتم تدشين911 تيربو منذ 25 عاما وقدمت آر إس 71860 منذ 60 عام.

والسبب وراء احتفال بورش عبر موقع يوتيوب هو فشلها في الاحتفال بهذه المناسبة داخل معرض جنيف الدولي للسيارات، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت بورش خلال مقطع الفيديو المنشور على صفحتها عن موديل نادر في متحفها الشهير، كما ستجهز احتفالية قصيرة يحضرها عدد من الضيوف مع اتباع المسافات الآمنه والإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





كما يحتوى الفيديو على بعض لقطات من الموديلات الثلاثة النادرة إلى متحف بورش الشهير، وخلال ساعات بلغت عدد مشاهدة الفيديو لأكثر من 60 ألف مشاهدة.