زينة عن مسلسل الاختيار: وثق بطولة شبابنا ونقدر نفرجه لولادنا ونفتخر بيه

علقت الفنانة زينة على حلقة مسلسل الاختيار الذى تم عرضها اليوم التي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي.









ونشرت زينة صورا للشهداء من خلال حسابها الشخصي انستجرام ، وعلقت قائلة: "دوول شافوا كتير اوي علشان يحمونا ويحموا #مصر حموا الأرض والعرض #شهداء_الوطن #شهداء_مصر

ربنا يحمي ولادهم ويحفظهم ويصبر قلب اهلهم ...بنشكرهم من قلبنا #رجالة_مصر #جيش_مصر وبنشكر فريق عمل مسلسل #الاختيار .





وأكملت: "عندنا عمل وثق بطولة شبابنا ونقدر نفرجه لولادنا ونفتخر بيه ..ويتعلموا منه ويقوي انتمائهم وحبهم لبلدهم #مصر #المنسي #البطل @egypt #sini #egyptianarmysoldiers .

#egyptianarmy🇪🇬

الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن بيدفن زي ما هو 💔💔💔

تعالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان 💪

#ملحمة_البرث_سيناء #ملحمة_البرث"





وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏









ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.







ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.





ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.



















