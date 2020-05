زينة عن مسلسل الاختيار: وثق بطولة شبابنا ونقدر نفرجه لولادنا ونفتخر بيه

View this post on Instagram

دوول شافوا كتير اوي علشان يحمونا ويحموا #مصر حموا الأرض والعرض #شهداء_الوطن #شهداء_مصر ربنا يحمي ولادهم ويحفظهم ويصبر قلب اهلهم ... بنشكرهم من قلبنا #رجالة_مصر #جيش_مصر وبنشكر فريق عمل مسلسل #الاختيار @karara.amir @petermimi 💪💪💪 عندنا عمل وثق بطولة شبابنا ونقدر نفرجه لولادنا ونفتخر بيه ..ويتعلموا منه ويقوي انتمائهم وحبهم لبلدهم #مصر #المنسي #البطل @egypt #sini #egyptianarmysoldiers #egyptianarmy🇪🇬 الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن بيدفن زي ما هو 💔💔💔 تعالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان 💪 #ملحمة_البرث_سيناء #ملحمة_البرث