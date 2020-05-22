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منوعات

اكتشاف روابط جينية جديدة بين بقايا سكان سيبيريا وأمريكيين عمرها 14000 عام

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

اكتشف فريق من علماء الآثار روابط جينية جديدة بين بقايا سكان سيبيريا وأمريكيين أصليين تعود إلى 14000 عام ، ويعتقد أن بعضهم عبروا إلى أمريكا الشمالية عبر مضيق بيرينج.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تنظيم البحث من قبل فريق من معهد ماكس بلانك لعلم التاريخ البشري ، الذي سافر إلى بحيرة بايكال في سيبيريا ، بالقرب من الحدود مع منجوليا الحالية.


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 قام الفريق بفحص رفات 19 سيبيريا ، ويعود أقدمها إلى أكثر من 14000 عام ، وهو أقدم مثال معروف لفرد من تلك المنطقة مع "مزيج وراثي" مماثل لعينات من مواقع أمريكية أصلية في أمريكا الشمالية والجنوبية.


قال الباحث الرئيسي هو وايو في مقابلة مع المدونة الإخبارية لمعهد Max Planck: `` تكشف هذه الدراسة عن أقدم رابط معروف بين سكان العصر الحجري في سيبيريا وأول المقيمين في أمريكا ''.


وأضاف :"نعتقد أن هذا الارتباط سيكون مهما جدا للدراسات المستقبلية للسكان الأصليين في أمريكا".

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