اتجددت جراح أهاليهم .. شهداء الوطن الأكثر تداولا عبر تويتر

تصدر شهداء الوطن موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض أحداث الحلقة الـ ٢٨ من مسلسل الاختيار





وكانت حلقة الاختيار تتحدث عن ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والضباط بشكل وحشي.

علق رواد تويتر على الهاشتاج و جاءت تعليقاتهم كالآتى: قلبي واجعني من وقتها، ربنا يرحم كل شهيد و يصبر قلوب أهلهم يارب رجال والله عاشوا رجالة و ماتوا رجالة.. اقسم بالله ما عارفة أنام من حرقة الدم بعد ما شفت ‎#الاخيتار النهاردة..الله يكون في عون اهاليهم اللي اتجدد جرحهم النهاردة .. تاريخ الجيش المصري كله بطولات ده للي عاوز يقرأ ويفهم يعني .. منسي ورجالته دي حاجة بسيطة جدا اقرأوا تاريخ ابطال جيشكم الوطني وملاحمه.. ‏حفظ الله جيشنا ورحم الله شهدائنا.





تدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.